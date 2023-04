15.6 इंच स्क्रीन साथ भारत में लॉन्च हुआ सस्ता Acer Aspire 3 लैपटॉप, 11 घंटे तक चलेगी बैटरी

Acer Aspire 3 Launched in India: Acer ने भारत में अपने Aspire 3 लैपटॉप का नया वेरियंट लॉन्च कर दिया है। लेटेस्ट एस्पायर 3 वेरियंट को नए Intel Core i3 N305 के साथ पेश किया गया था। बता दें कि इस प्रोसेसर के साथ आने वाला यह देश का पहला लैपटॉप है। नया लैपटॉप वजन में हल्का है और 1.7 किलोग्राम भारी है। इस लैपटॉप की मोटाई 18.9 मिलीमीटर है। इस लैपटॉप को एसर ने थर्मल सिस्टम फीचर के साथ लॉन्च किया है। एस्पायर 3 लैपटॉप देश में 40,000 रुपये से कम में आता है। जानें इसकी कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Acer Aspire 3 (Intel Core i3 variant) Price एसर एस्पायर 3 लैपटॉप को देश में 39,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। यह लैपटॉप एसर एक्सक्लूसिव स्टोर, एसर ई-स्टोर, विजय सेल्स, ऐमजॉन और एसर स्टोर से खरीदा जा सकता है। Acer Aspire 3 (Intel Core i3 variant) Specifications नया एसर एस्पायर 3 लैपटॉप 8 जीबी रैम के साथ आता है। इस लैपटॉप को 14 या 15.6 इंच फुलएचडी डिस्प्ले के साथ खरीदा जा सकता है। लैपटॉप में Acer PurifiedVoice और AI Noise Reduction ऑडियो सिस्टम दिया गया है जिसके साथ लैपटॉप आसपास के शोर को ऐनालाइज़ करता है और अपने आप सबसे प्रभावी नॉइज़ कैंसलिंग मोड को चुनता है। Also Read 108MP कैमरे वाले पहले वनप्लस फोन से आज उठेगा पर्दा, कम दाम में पावरफुल फीचर्स एसर के इस लैपटॉप को वॉइस और wake-on-voice फीचर्स के साथ स्पेशल Microsoft Cortana के साथ लॉन्च किया गया है ताकि यूजर्स को बेहतरीन अनुभव मिल सके। इस मॉडल को लेकर कंपनी का दावा है कि लैपटॉप सिंगल चार्ज में 11 घंटे तक की बैटरी लाइफ देगी। यह लैपटॉप विंडोज 11 के साथ आता है। जैसा कि हमने बताया, Acer Aspire 3 में इंटेल कोर i3 N305 प्रोसेसर दिया गया है। Also Read एलन मस्क ने नीली चिड़िया की जगह कुत्ते को बना दिया ट्विटर का नया लोगो! यूजर्स हैरान लेटेस्ट Aspire 3 में यूजर्स को नुकसान देने वाले लाइट एक्सपोजर से बचाने के लिए BlueLightShield दी गई है। इस मशीन में यूएसबी टाइप सी के साथ फुल-फंक्शन यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा Type A USB3.2 Gen1​ और HDMI 2.1 पोर्ट भी इस लैपटॉप में मिलते हैं। याद दिला दें कि एसर ने जनवरी 2023 में Ryzen 5 7000 series प्रोसेसर के साथ Aspire 3 लैपटॉप लॉन्च किया गया था। इस वेरियंट को 47,990 रुपये में उपलब्ध कराया गया था। https://www.jansatta.com/blank.html

