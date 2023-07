20000 रुपये से कम में 40 इंच बड़ी स्क्रीन वाला Smart TV, जानें सारी खूबियां व कमियां

Acer Advanced I Series 40 Inch TV: एसर के किफायती स्मार्ट टीवी में क्या-कुछ है खास? जानें सबकुछ…

एसर स्मार्ट टीवी की कीमत 20000 रुपये से कम है।

Acer Advanced I Series 40 Inch TV Review:Indkal Technologies के मालिकाना हक वाली Acer ने पिछले कुछ समय में दमदार फीचर्स वाले किफायती स्मार्ट टीवी बाजार में उतारे हैं। बजट Smart TV कैटिगिरी में एसर ने कुछ समय पहले Acer Advanced I Series 40 इंच स्मार्ट टीवी को भारत में लॉन्च किया है। I-Series के इस 40 इंच स्क्रीन स्मार्ट टीवी में क्या-कुछ है खास? फ्लिपकार्ट से इस टीवी को 18,999 रुपये में बैंक ऑफर्स के साथ लिया जा सकता है। आइये करते हैं इस टीवी का रिव्यू और जानते हैं इसमें क्या हैं खूबियां और खामियां… Acer Advanced I Series 40 Inch TV डिजाइन एसर एडवांस्ड I सीरीज के 40 इंच स्क्रीन टीवी को प्लास्टिक बॉडी के साथ लॉन्च किया गया है। यह कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफर करता है। कंपनी ने बॉक्स में टीवी के साथ रिमोट, दो टेबलटॉप स्टैंड, एक वॉल माउंट स्टैंड और क्वक स्टार्ट गाइड साथ दिया है। टीवी को ब्लैक कलर में खरीदा जा सकता है। स्टैंड के साथ इसका वजन 5.57 किलोग्राम है यानी टीवी वजन में हल्का है। टीवी के किनारों पर पतले बेज़ल मिलते हैं। टीवी में डार्क ग्रे कलर की चिन है जिस पर बीच में Acer की ब्रैंडिंग है। इसके ठीक नीचे पावर बटन है जो रेड एलईडी इंडिकेटर के साथ आता है। अपनी जरूरत के हिसाब से टीवी को वॉल माउंट कराया जा सकता है। Also Read Netflix की राह पर Disney+ Hotstar, पासवर्ड शेयरिंग को लेकर यूजर्स को झटका, लिमिट होगी तय एसर का यह किफायती स्मार्ट टीवी 2 HDMI, 2 USB पोर्ट के साथ आता है। टीवी में बिल्ट इन वाई-फाई दिया है। Smart TV में ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है। Acer Advanced I Series 40 Inch TV डिस्प्ले Acer Advanced I Series के इस स्मार्ट टीवी में 40 इंच फुलएचडी एलईडी स्क्रीन (1080 x 1920 पिक्सल) दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है और यह 178 डिग्री व्यूइंग एंगल ऑफर करती है। एसर का यह टीवी HDR 10 सपोर्ट करता है। रिव्यू के दौरान हमने देखा कि टीवी पर अधिकतर समय स्क्रीन पर कलर्स अच्छे और वाइब्रेंट दिखते हैं। टीवी में फ्रेम स्टेबिलाइजेशन काफी बढ़िया रखता है और तस्वीरें क्रिस्प व स्पष्ट दिखते हैं। यानी अगर आप परिवार के साथ टीवी पर कॉन्टेन्ट देखते हैं तो यूजर एक्सपीरियंस शानदार रहेगा। स्क्रीन HDR 10, Intelligent Frame Imagination Engine, Super Brightness जैसे फीचर्स ऑफर करती है। Also Read Cheapest Mobile Phones: 1000 रुपये से कम में खरीदें सस्ते मोबाइल फोन, जानें दाम और फीचर्स हालांकि, हमने देखा कि कई बार वेब सीरीज और हाई-डेफिनिशन कॉन्टेन्ट देखने पर स्क्रीन पर पिक्सल बिखरे हुए लगते हैं। Acer Advanced I Series 40 Inch TV फीचर्स जैसा कि हमने बताया कि एसर ने इस प्रोडक्ट को Google TV के साथ लॉन्च किया है। यह टीवी फ्रेमलेस डिजाइन ऑफर करता है। इस स्मार्ट टीवी में 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। इस टीवी में 1.5 जीबी रैम मिलती है। टीवी में क्रोमकास्ट इनबिल्ट मिलता है। एसर के इस स्मार्ट टीवी में Google Play स्टोर सपोर्ट दिया गया है। यानी यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक, ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस टीवी में YouTube, Disney+ Hotstar, Netflix जैसे ऐप्स सपोर्ट करते हैं। Apple TV सपोर्ट भी इस स्मार्ट टीवी में मौजूद है। बात करें कनेक्टिविटी की तो एसर के इस स्मार्ट टीवी के साथ कंपनी ने एक कॉम्पैक्ट रिमोट दिया है। Google Voice Search के साथ यूजर्स इस रिमोट से वॉइस के साथ टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट में गूगल वॉइस असिस्टेंट बटन के अलावा Netflix, YouTube, Prime Video और Disney+ Hotstar के लिए अलग बटन दिए गए हैं। एसर के इस 40 इंच स्मार्ट टीवी में 16 जीबी स्टोरेज दी गई है। टीवी 1.5GB रैम के साथ आता है। इस टीवी में पावरफुल क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। टीवी में आमतौर पर ऐप्स स्विच करने के दौरान हैंग होने जैसी समस्या नहीं होती। एसर के इस स्मार्ट टीवी में ऐंड्रॉयड ओएस के साथ Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। Acer Advanced I Series 40 Inch TV साउंड 40 इंच स्क्रीन वाले एसर के इस स्मार्ट टीवी 30W के स्पीकर्स मिलते हैं जो डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं। बात करें एक्सपीरियंस की तो एक छोटे कमरे में टीवी बेहतरीन साउंड ऑफर करता है। हमने रिव्यू के दौरान पाया कि म्यूजिक सुनते या मूवी देखते समय एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। Acer Advanced I Series 40 Inch TV: कैसा है एसर का यह टीवी? अगर आपका बजट कम है और आप Google TV ब्रैंडिंग वाला Smart TV चाहते हैं तो एसर के इस स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। 20000 रुपये से कम दाम में आने वाले Acer Advanced I Series 40 Inch TV में फ्रेमलेस डिजाइन के साथ ऐंड्रॉयड ओएस मिलता है। टीवी कॉम्पैक्ट है और सारे पॉप्युलर OTT का एक्सेस इसमें मिलते है। हालांकि, डिस्प्ले को और बेहतर किया जा सकता था लेकिन कीमत के लिहाज से यह ठीक है। साउंड की बात करें तो एसर की स्मार्ट टीवी में 30W के पावरफुल स्पीकर्स मिलते हैं। टीवी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आता है। कंपनी वारंटी में सभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कवर करने का दावा करती है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram