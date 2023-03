टीवी बाजार में धमाल मचाने आए 55 और 65 इंच बड़ी स्क्रीन वाले दो नए Acer Smart TV, जबरदस्त है डिस्प्ले क्वॉलिटी

Acer W Series Smart TV Launched: ऐसर W सीरीज स्मार्ट टीवी को भारत में 55 और 65 इंच स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया है।

ऐसर ने भारत में अपनी W-Series के दो नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं।

Acer 55 inch, 65 inch W Series Smart TV Launched: Acer ने भारत में अपने W-Series 4K Ultra HD QLED Smart Android TV भारत में लॉन्च कर दिए हैं। बता दें कि नए स्मार्ट टीवी को 2022 सितंबर में लॉन्च हुए H और S-Series ऐंड्रॉयड टीवी के बाद पेश किया गया है। नई ऐसर W सीरीज 4K अल्ट्रा एचडी QLED स्मार्ट ऐंड्रॉयड टीवी को 55 व 65 इंच स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया है। इन टीवी में 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट स्क्रीन, क्रिस्टल-क्लियर डिस्प्ले क्वॉलिटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये टीवी स्टायलिश डिजाइन के साथ आते हैं। Acer W Series 4K QLED Android TV Fetaures ऐसर W Series 4K QLED ऐंड्रॉयड टीवी को वॉलपेपर डिडजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। इनमें 4K Ultra HD (3840 x 2160 पिक्सल) स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले QLED टेक्नोलॉजी वाली है और डॉल्बी विज़न सपोर्ट करती है। स्क्रीन Super Anti Glare है और 4K HDR, HLG के साथ HDR10+ और 4K Upscaling MEMC जैसे फीचर्स के साथ आती है। ऐसर के ये स्मार्ट टीवी 3 HDMI 2.1 पोर्ट के साथ आते हैं। इनमें दो यूएसबी, ड्यूल-बैंड वाई-फाई और eARC- 1 HDMI पोर्ट मौजूद हैं। इन स्मार्ट टीवी में ब्लूटूथ 5.0, SPDIF कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। Also Read Redmi 12C vs Moto G13: दो सस्ते स्मार्टफोन में जंग, जानें कौन जीता और हारा, कौन है बेस्ट W Series 4K QLED टीवी में 64बिट क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 2 जीबी रैम व 16 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इन टीवी में डॉल्बी एटमस के साथ 30वॉट साउंड आउटपुट, ऑरल साउंड और सराउंड साउंड मिलता है। ये टीवी सर्टिफाइड ऐंड्रॉयड टीवी 11 ओएस के साथ आते हैं। इनमें Google Playstore और दूसरे ऐप्स प्री-इंस्टॉल आते हैं। ये टीवी Far Field Mic, मोशन सेंसर सपोर्ट करते हैं। टीवी के साथ आने वाले रिमोट में वॉइस कंट्रोल मिलता है जिसमें क्विक एक्सेस के लिए अलग बटन मिलते हैं। खास बात है कि इन टीवी पर ऐसर 3 साल की वारंटी दे रही है। Also Read अब 8GB रैम व 256GB स्टोरेज में लॉन्च हुआ पावरफुल रेडमी स्मार्टफोन, जानें दाम Acer W Series 4K QLED Android TV Price in India Acer W Series 4K QLED TV 55 इंच की शुरुआती कीमत 69,999 रुपये है। Acer W Series 4K QLED TV 65 इंच को 89,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदने का मौका है। नए लॉन्च हुए ऐसर स्मार्ट टीवी W Series QLED TV देशभर की ई-कॉमर्स वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इन टीवी को फ्लिपकार्ट और Amazon.in से खरीदा जा सकता है। https://www.jansatta.com/blank.html

