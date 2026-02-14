Aadhaar Card Update February 2026: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के नए आधार ऐप (Aadhaar app) से मोबाइल नंबर और घर का पता अपडेट करना काफी आसान हो गया है। जिसके लिए पहले लोगों को आधार सेवा केंद्रों पर जाना पड़ता था, जिसमें बहुत सारा पेपरवर्क होता था। इस ऐप से समय और मेहनत दोनों बचते हैं। यहां हम आपको ऑनलाइन आधार में मोबाइल नंबर और घर का पता अपडेट करने का तरीका बताने जा रहे हैं…

घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें?

– सबसे पहले अपने स्मॉर्टफोन पर आधार ऐप डाउनलोड करें।

– ऐप पर आधार नंबर और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।

– अब ‘मोबाइल नंबर अपडेट’ पर क्लिक करें।

– फिर अपडेटेड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

– ऐप नए नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा और उनकी पहचान वेरिफाई करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा।

– वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद, नया लिंक्ड फोन नंबर आधार रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा।

ऐप का इस्तेमाल करके पता कैसे बदलें?

– सबसे पहले अपने स्मार्ट फोन पर ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आधिकारिक आधार ऐप डाउनलोड करें।

– इसमें आधार नंबर और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।

– सिक्योरिटी के लिए MPIN सेट अप करें।

– बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने की भी जरूरत हो सकती है।

– लॉग इन करने के बाद सर्विसेज सेक्शन में जाएं।

– यह पर एड्रेस अपडेट चुनें।

– आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि आप अपना एड्रेस कैसे अपडेट करना चाहते हैं।

– आप या तो अपना वैलिड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या उसी एड्रेस पर रहने वाले परिवार के किसी सदस्य की आधार डिटेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं।

– अगर आप अपना डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना चुनते हैं, तो एड्रेस के वैलिड प्रूफ, जैसे यूटिलिटी बिल या बैंक डॉक्यूमेंट की एक साफ फोटो या स्कैन अपलोड करें।

– फिर, अपना नया एड्रेस ध्यान से डालें और डिटेल्स का प्रीव्यू देखें।

– इसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आपको लगभग 75 रुपये की एक छोटी सी फीस देनी होगी। सबमिट करने के बाद UIDAI जानकारी को वेरिफाई करेगा।

मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना क्यों है जरूरी?

ये नए फीचर्स आधार सेवाओं को ज्यादा आसान और एक्सेसिबल बनाते हैं। इससे एनरोलमेंट सेंटर्स तक जाने की जरूरत खत्म हो जाती है। फेस ऑथेंटिकेशन जोड़ने से प्रोसेस और सुरक्षित हो जाता है और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलती है।

Disclaimer: इस लेख में बताए गए तकनीकी टिप्स, ऐप्स और ट्रिक्स का उपयोग आप अपने जोखिम पर करें। वेबसाइट किसी भी डेटा हानि या डिवाइस के खराब होने की जिम्मेदारी नहीं लेती है। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने या सेटिंग्स बदलने से पहले आधिकारिक वेबसाइट के दिशा-निर्देशों को जरूर पढ़ें।