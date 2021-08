वर्तमान में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है और इसके बिना बहुत से सरकारी काम अधूरे रह सकते हैं। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड गुम हो गया है और कई बार खोजने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे गुम हुए आधार कार्ड को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।

दरअसल, आधार कार्ड की अहमियत और वर्तमान समय में चल रही कोरोना संक्रमण के मद्देजनर UIDAI भी आधार संबंधित परेशानियों को दूर करने की कोशिश में लगा है। जानकारी के मुताबिक, अगर आपकी एनरोलमेंट स्लिप या फिर आधार कार्ड गुम हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है।

आधार कार्ड या एनरोलमेंट स्लिप गुम होने पर 1947 पर कॉल करना होगा। इसके अलावा UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर भी जा सकते हैं। इस पर यूजर्स अपनी समस्या को बता सकता है और इसका समाधान प्राप्त कर सकता है। इसमें यूजर्स की पूरी मदद की जाएगी।

गुम होने पर ऑर्डर कर सकते हैं प्लास्टिक का आधार कार्ड

इसके लिए फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप में https://residentpvc.uidai.gov.in/order-pvcreprint.php टाइप करें। स्क्रीन पर आधार कार्ड लिखा मिलेगा, उसके नीचे आधार कार्ड नंबर एंटर करें। इसके बाद Enter Security Code एंटर करें, जो राइट साइज लिखा मिलेगा। इसके नीचे एक और बॉक्स मिलेगा, उसके सामने My Mobile number is not registered लिखा होगा, उसके बॉक्स पर तभी क्लिक करें, जब आपके पास रजिस्टर्ज मोबाइल नंबर नहीं है।

इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर सेंड ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) पर क्लिक कर दें, उसके बाद ओटीपी आएगा, उसे एंटर कर दें। ओटीपी के बाद 50 रुपये पेमेंट करने का विकल्प मिलेगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद करीब दो सप्ताह के अंदर पीवीसी आधार कार्ड रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंच जाएगा।