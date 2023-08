6000mAh बैटरी वाले इन स्मार्टफोन में हैं पावरफुल फीचर्स! दाम 12000 से कम

6000mAh battery Smartphones: स्मार्टफोन की शुरुआत से लेकर अब तक जिस एक फीचर की सबसे ज्यादा डिमांड ग्राहकों के बीच रहती है वो है लंबी बैटरी लाइफ। बाजार में आजकल बड़ी बैटरी क्षमता वाले ब्रैंडेड स्मार्टफोन बड़ी संख्या में मौजूद हैं। Realme, Samsung, Itel, Tecno जैसे ब्रैंड बजट दाम में 6000mAh बैटरी क्षमता वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपका बजट कम है और आपकी प्रायोरिटी बैटरी है तो हम आपको बता रहे हैं उन फोन के बारे में जो बाजार में 12000 रुपये से कम में आते हैं। जानें उन मार्केट में उपलब्ध उन डिवाइस के बारे में जो 6000mAh बैटरी के साथ आते हैं। Realme Narzo 50A: 10,499 रुपये रियलमी नार्जो 50ए स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। रियलमी का यह स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर के साथ आता है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। रियलमी के इस हैंडसेट में मीडियाटेक हीलियो G85 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। Realme Narzo 50A में 6.5 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे मिलते हैं। स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। Also Read टेंशन खत्म! सैमसंग, रियलमी के फोन में 6000mAh की बैटरी, बार-बार नहीं करना होगा चार्ज Samsung Galaxy M13: 10,999 रुपये सैमसंग गैलेक्सी एम13 स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में RAM Plus फीचर के साथ 12 जीबी तक रैम मिलती है। हैंडसेट की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Samsung Galaxy M13 को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। सैमसंग के इस फोन में ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड One UI Core 4 दिया गया है। Galaxy M13 में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ 5 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Also Read 5200mAh बड़ी बैटरी वाला Honor Play 40S लॉन्च, कम दाम में पावरफुल फीचर्स Itel P40: 6,499 रुपये आईटेल पी40 स्मार्टफोन में 2 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में Memory Fusion फीचर के साथ 4GB तक रैम वर्चुअल रैम सपोर्ट मिलता है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। आईटेल के इस बजट स्मार्टफोन में पावर देने के लिए 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। फोन से 56 दिन तक स्टैंडबाय, 31 घंटे तक कॉलिंग और 203 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलेगा। Itel P40 में 6.6 इंच एचडी+ डॉट नॉच आईपीएस डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्मार्टफोन IPX2 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। इस फोन में 13 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा दिया गया है। यह हैंडसेट 8.7mm अल्ट्रा स्लिम बॉडी के साथ आता है। फोन खरीदने के 100 दिन तक कंपनी वन टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रही है। Tecno Pova 4: 11,998 रुपये टेक्नो पोवा 4 में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। टेक्नो के इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है जो 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है। टेक्नो के इस फोन से 37 दिन का स्टैंडबाय टाइम, 167 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलता है। Tecno Pova 4 में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में सुपरनाइट शॉट्स, प्रोफेशनल वीडियो मोड मिलते हैं। स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्क्रीन में 6.8 इंच डॉट-इन डिस्प्ले दी गई है। फोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड HiOS 12.0 के साथ आता है।

