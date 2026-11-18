जीटीए 6 के कंसोल पर आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसके फैंस के मन में एक बड़ा सवाल है यह अपने पिछले वर्जन ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 (जीटीए 5) से किस तरह अलग है? तेरह साल से ज्यादा समय से जीटीए 5 ओपन-वर्ल्ड गेमिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम रहा है।

यह एक विशाल गेम है, जो तीन कंसोल पीढ़ियों तक चला और जिसने आधुनिक पॉप कल्चर को एक नई पहचान दी। हालांकि, ‘लॉस सैंटोस’ आज भी बहुत शानदार लगता है, लेकिन इसकी नींव 2013 के दौर की है।

अब, 19 नवंबर 2026 को ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6’ (जीटीए 6) रिलीज होने वाला है। ग्राफिक्स में सुधार के अलावा, जीटीए 6 में ऐसा क्या नया है जो इसे पुराने जीटीए 5 से बेहतर बनाता है? यहां 5 ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे…

गवाहों पर आधारित ‘वांटेड’ सिस्टम और मशहूर ‘सिक्स-स्टार’ लेवल की वापसी

अगर आप जीटीए 5 में किसी सुनसान रेगिस्तान में भी कोई अपराध करते थे, तो पुलिस को तुरंत पता चल जाता था। लेकिन जीटीए 6 में, पुलिस तभी हरकत में आएगी जब कोई NPC (गेम का पात्र) अपराध होते हुए देखे, कोई पीड़ित इसकी शिकायत करे, या फिर आप CCTV कैमरे में पकड़े जाएं। पुलिस को सब कुछ पहले से पता नहीं होगा; बल्कि वे आपके चेहरे, कपड़ों, हथियारों और गाड़ी के आधार पर एक ‘हीट प्रोफाइल’ तैयार करेंगे।

खिलाड़ी पकड़े जाने से बचने के लिए पहले से मास्क पहन सकते हैं, किसी दुकान में जाकर कपड़े बदल सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं या अपनी गाड़ी छोड़कर भाग सकते हैं। अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं, तो इस सीरीज का मशहूर ‘सिक्स-स्टार वांटेड लेवल’ भी वापस आ रहा है।

“क्रिमिनल प्रोफाइल” नैतिकता ट्रैकर

रेड डेड रिडेम्पशन 2 के ऑनर सिस्टम से प्रेरणा लेते हुए, जीटीए 6 में एक क्रिमिनल प्रोफाइल पेश किया गया है जो आपके अपराध करने के तरीके को ट्रैक करता है। यह सिस्टम मापेगा कि कोई डकैती साफ-सुथरी और पेशेवर तरीके से की गई या अनावश्यक रक्तपात में तब्दील हो गई।

गतिशील दोहरे मुख्य पात्रों का आपसी तालमेल

जीटीए 5 में तीन मुख्य पात्र थे, जबकि जीटीए 6 एक अपराधी जोड़े (जेसन और लूसिया) पर केंद्रित है। मैदान में, आप अपने साथी को मिलने के लिए बुला सकते हैं।

वाहन सुरक्षा और ईंधन व्यवस्था

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो अब खिड़की तोड़कर गाड़ी भगा ले जाने जितना आसान नहीं रहा। लियोनिडा में मौजूद महंगी कारों में उन्नत सुरक्षा प्रणालियां हैं जिनके लिए चाबी क्लोनर जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें भूमिगत सुरक्षाकर्मियों से संपर्क करके अनलॉक किया जा सकता है।

खिलाड़ी गेम में मौजूद Waink नामक फोन ऐप का उपयोग करके वाहनों को स्कैन कर सकते हैं और उनकी कीमत और सुरक्षा स्तर का आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा, कारों में अब ईंधन गेज भी काम करते हैं। जिसके लिए पेट्रोल पंपों (या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों) पर 10 सेकंड के लिए रुकना आवश्यक है।

तीन स्तरों में बंटा पैसा और डफल बैग का जोखिम

जीटीए 6 में पैसों का प्रबंधन करना बहुत मायने रखता है। यहां पैसा तीन अलग-अलग श्रेणियों में बंटा होता है — बैंक में सुरक्षित फंड (जिसे इन-गेम ‘बकमी’ (BuckMe) ऐप से मैनेज किया जाता है), जेब में रखा कैश, और डफल बैग में भरा हुआ लूटा गया सामान। अगर आप गेम में मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तो आपके पास मौजूद वह कैश और लूटा गया सामान खो जाता है जिसे आपने बैंक में जमा नहीं किया था।

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दुनिया भर में बुधवार को कई वेबसाइटें ऑफलाइन हो गईं। इनमें जापान के वित्त मंत्रालय की सेवाएं, अमेरिका का ह्यूमन-रिसोर्स प्लेटफॉर्म ‘बैम्बू एचआर’, नीदरलैंड में रॉटरडैम बंदरगाह और विकिपीडिया चलाने वाला ‘विकिमीडिया फाउंडेशन’ शामिल हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…