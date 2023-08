WhatsApp Features: व्हाट्सऐप में मिले एडिट मैसेज, चैट लॉक और इंस्टेंट वीडियो मैसेज जैसे फीचर्स, क्या आपने देखी पूरी लिस्ट?

Best WhatsApp Features: व्हाट्सऐप यूजर्स को इस साल कई ऐसे फीचर्स मिले जिनका लंबे समय से यूजर्स को इंतजार था। इनमें Chat Lock, Edit Messages आदि शामिल हैं।

व्हाट्सऐप इंस्टेंट वीडियो मैसेज लेटेस्ट फीचर है

Meta ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप में इस साल (2023) कई नए फीचर्स जारी किए हैं। व्हाट्सऐप यूजर्स (WhatsApp Users) को इस साल कई ऐसे फीचर्स भी मिले जिनका इंतजार लंबे समय से था। इनमें Edit Messages, Multiple devices, Chat Lock, Instant Video Message Feature आदि शामिल हैं। हम आपको बता रहे हैं मेटा के मालिकाना हक वाले व्हाट्सऐप के लेटेस्ट फीचर्स के बारे में। जानें टॉप-5 नए व्हाट्सऐप फीचर्स के बारे में… 1. एडिट मैसेज (Edit messages) टेलिग्राम की तरह ही अब व्हाट्सऐप पर भी यूजर्स भेजे गए मैसेज को एडिट कर सकते हैं। यानी अगर अब भेजे गए किसी मैसेज में कोई गलती हो जाती है या आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है। किसी चैट में आप अगर आप एक मैसेज को एडिट करना चाहते हैं तो Edit को सिलेक्ट करें और फिर दांये कोने में दिख रहे तीन डॉट मेन्यू पर जाएं। इसके बाद टेक्स्ट को आप एडिट करके टिक (Tick) बटन पर टैप करें। इसके बाद चैट में अपडेटेड मैसेज दिखेगा। गौर करने वाली बात है कि किसी मैसेज को भेजने के 15 मिनट के भीतर ही एडिट किया जा सकता है। एडिट किए गए मैसेज के नीचे Edited का टैग दिखेगा। 2. इंस्टेंट वीडियो मैसेज फीचर (Instant Video Message Feature) व्हाट्सऐप पर अभी तक वॉइस मैसेज के जरिए यूजर्स आसानी से अपने दोस्तों-परिवार से बातचीत कर सकते थे। हाल ही में व्हाट्सऐप ने एक नया इंस्टेंट वीडियो मैसेज फीचर (Instant Video Message Feature) भी रोल आउट किया है। इस फीचर के साथ यूजर्स वॉइस मैसेज की तरह ही शॉर्ट पर्सनल वीडियो मैसेज को सीधे चैट से रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। Also Read 15000 से कम में खरीदें पावरफुल फीचर्स वाले सस्ते ब्रैंडेड 5G स्मार्टफोन, पूरी लिस्ट इंस्टेंट वीडियो मैसेज की बात करें तो अधिकतम 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा जा सकता है। वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड करके भेजना बेहद आसान है। यूजर्स को बस वॉइस मैसेज वाले बटन पर पहले टैप करना होगा। इसके बाद दिखने वाले वीडियो आइकन पर बटन को होल्ड करके वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप चाहें तो स्वाइप अप करके लॉक भी कर सकते हैं। ऐसा करने से वीडियो हैंड्स-फ्री रिकॉर्ड होगा। बता दें कि चैट मे वीडियो ऑटोमैटिकली म्यूट मोड पर प्लो होगा। वीडियो पर टैप करने से साउंड शुरू हो जाएगा। व्हाट्सऐप के मुताबिक, वीडियो मैसेज भी एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन के साथ आते हैं। Also Read Redmi Watch 3 Active: ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच की आज पहली सेल, मात्र 2999 रुपये में खरीदने का मौका 3. मल्टीपल डिवाइस में एक व्हाट्सऐप अकाउंट (Same WhatsApp, Multiple devices) सालों के लंबे इंतजार के बाद व्हाट्सऐप ने आखिरकार अपने व्हाट्सऐप पर मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट रोलआउट कर दिया। यह फीचर व्हाट्सऐप वेब (WhatsApp Web) की तरह काम करता है। अगर आप अलग-अलग डिवाइस पर व्हाट्सऐप चलाना चाहते हैं तो नई डिवाइस पर व्हाट्सऐप डाउनलोड करें और इसके बाद अपना फोन नंबर एंटर करें। इसके बाद सबसे ऊपर दांये कोने पर दिख रहे तीन डॉट मेन्यू पर टैप करें और Link to existing account को सिलेक्ट करें। इसके बाद अपने प्राइमरी फोन से QR कोड को सिलेक्ट करें इसके बाद एक ही व्हाट्सऐप अकाउंट दो स्मार्टफोन में चल पाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप एक साथ चार अलग-अलग डिवाइस में एक ही व्हाट्सऐप अकाउंट चला सकते हैं। 4. चैट लॉक (Chat lock) व्हाट्सऐप यूजर्स को चैट लॉक फीचर का इतंजार लंबे समय से था। अभी तक यूजर्स चैट छिपाने के लिए या तो उन्हें आर्काइव कर देते थे या फिर पूरे व्हाट्सऐप को लॉक रखते थे। लेकिन अब WhatsApp Chat को लॉक करना बेहद आसान है। चैट लॉक करने के लिए सबसे पहले किसी चैट कॉन्टैक्ट की Profile info Screen पर टैप करें और फिर नीचे स्क्रॉल करके Chat Lock ऑप्शन में जाएं। अब स्क्रीन पर Lock this chat with fingerprint फीचर को इनेबल करें और बस हो गया। 5. अनजान नंबर से आने वाली कॉल का ऑटोमैटिकली साइलेंट होना (Silence Unknown Callers) एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन के साथ व्हाट्सऐप पर कॉल और मैसेज सेफ व प्राइवेट रहते हैं। कंपनी ने Chat Lock फीचर के साथ इसमें एक और सेफ्टी लेयर एड कर दी। इसके अलावा डिसअपीयरिंग मैसेज, स्क्रीन शॉट ब्लॉकिंग और View Once जैसे फीचर्स भी व्हाट्सऐप में हैं जो ऑनलाइन आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। Silence Unknown Callers फीचर व्हाट्सऐप पर आने वाली इनकमिंग कॉल को कंट्रोल करने और ज्यादा प्राइवेसी देने के इरादे से डिजाइन किया गया है। यह फीचर स्पैम, स्कैम और अनजान नंबर से आने वाली कॉल को ऑटोमैटिकली म्यूट कर देता है। इस तरह की कॉल आपके फोन पर रिंग नहीं करेंगी लेकिन आप कॉल लिस्ट में इन्हें देख सकेंगे।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram