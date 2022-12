200MP Camera Phones: 2022 में लॉन्च हुए 200MP कैमरे वाले Motorola, Infinix और Redmi के स्मार्टफोन, जानें क्या खास

2022 में 200MP कैमरे वाले Infinix Zero Ultra, Motorola Edge 30 Ultra और Redmi Note 12 Pro Plus ने बाजार में एंट्री की।

Motorola Edge 30 Ultra 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ लॉन्च होने वाला भारत में पहला फोन है।

