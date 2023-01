संकल्प से सिद्धि

संकल्पों के पूरा होने या न होने के पीछे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी हमारा मन ही है। मन साजिशें रचता रहता है कि संकल्पों को पूरा न होने दे।

