सर्दी में सेहत, बढ़ता कुहासा फेफड़ों की मुसीबत

सर्दी के साथ-साथ कोहरे का प्रकोप भी बढ़ गया है। कोहरे में धूल-धुआं मिल कर सेहत के लिए परेशानी की वजह बन जाते हैं। इन दिनों महानगरों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों में सांस संबंधी तकलीफ भी काफी देखी जाती हैं। फिर कोरोना संक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा है। सरकार ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। ऐसे में सांसों के जरिए फैलने वाले संक्रमण से बचने के लिए कुछ उपाय करने बहुत जरूरी हो गए हैं।

सर्दियों में कई लोग बार-बार चाय पीते हैं। अगर चाय की जगह दिन में दो से तीन बार भी काढ़े का उपयोग करें, तो इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती और शरीर में पहुंचे विषाणुओं को निष्प्रभावी करने में मदद मिलती है।

