हंगामे का चलन

तब न्यूयार्क में थी मैं, जब ‘कश्मीर फाइल्स’ को लेकर हंगामा शुरू हुआ। इत्तेफाक से उस दिन मैं एक यहूदी दोस्त के साथ खाना खा रही थी, जो इजराइल के अखबार पढ़ती है। उसने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में इजराइल के राजदूत ने भारत सरकार से माफी मांगी। इजराइल के अखबारों में काफी निंदा की गई थी राजदूत साहब की माफी की और सुर्खियों में एतराज जताया गया था। मेरी दोस्त ने ‘कश्मीर फाइल्स’ का नाम तक नहीं सुना था, तो उसने आश्चर्य जताते हुए मुझसे पूछा कि सारा मसला क्या है।

The Kashmir Files IFFI Jury Controversy: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) एक बार फिर चर्चा में है। अब इजराइली फिल्म मेकर नदाव लैपिड (Nadav Lapid) ने इस फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा वाला बताया है। लैपिड के बयान पर विवाद बढ़ा तो तो भारत में इजरायल (Israel) के राजदूत नाओर गिलोन ने खेद जताते हुए माफी मांग ली।

