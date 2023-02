सुधीश पचौरी का बाखबर: “2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी…” जवाब- “ढूंढ़ते रह जाओगे…”

खालिस्तानवादी अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा पंजाब के अजनाला थाने पर हमला करके अपने एक साथी को छुड़ा कर ले जाने और राज्य सरकार के हतप्रभ बने रहने की खबर ने सबसे अधिक चौंकाया! एक चर्चा में एक एंकर ने दो टूक कहा कि पंजाब में अराजकता है। इस पर भी सत्ता प्रवक्ता का कहना रहा कि हमें आम नागरिकों की चिंता है!

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (फ़ोटो सोर्स: @IncIndia)

