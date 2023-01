वर्ष की पहली अग्रिम चेतावनी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2016-17 में वित्तीय वर्ष के आखिर में राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) को प्रकाशित करने की स्वस्थ परिपाटी शुरू की, जो समाप्त हो रही है। ये अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए बजट बनाने में उपयोगी होते हैं। अलबत्ता, वित्तीय वर्ष के केवल पहले आठ महीनों के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित अनुमानों में मूल्यवान जानकारी होती है और कुछ संख्याओं का विस्तार किया जाता है।

Income Tax Slab: मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सिर्फ 1 बार आयकर स्लैब में बदलाव किया है।

पढें रविवारीय स्तम्भ (Sundaycolumn News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram