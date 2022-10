हिजाब : तर्क-वितर्क

सवाल है कि हिजाब पहनें या न पहनें। इसका जवाब दिया सर्वोच्च न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों ने। मगर अंत में 13 अक्तूबर को इस पर दोनों की अलग-अलग राय थी, जवाब कोई नहीं मिला।

हिजाब विवाद को लेकर चर्चा हो रही थी। (फोटो- गजेंद्र यादव इंडियन एक्सप्रेस फाइल)

