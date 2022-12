अर्थव्यवस्था और अनिश्चितता

अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखने के बावजूद भारत में शुद्ध पूंजी प्रवाह में वृद्धि होगी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद, विश्व व्यापार बढ़ेगा।

Finance Minister निर्मला सीतारमण (File Photo – PTI)

