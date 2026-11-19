त्योहारों और छुट्टियों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेल ने गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर एक आधुनिक और स्थायी व्यवस्था विकसित की है। ‘उधना रेलवे मॉडल’ के नाम से तैयार इस यात्री सुविधा केंद्र ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान अपनी उपयोगिता साबित करते हुए महज 15 दिनों में लगभग 7 लाख यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित की।

5 महीने में तैयार हुआ 10,224 वर्ग मीटर का आधुनिक केंद्र सूरत में रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए उधना एक प्रमुख स्टेशन है। पहले भीड़ बढ़ने पर अस्थायी इंतजाम किए जाते थे, लेकिन स्थायी समाधान के लिए रेलवे ने मानसून और मिट्टी से जुड़ी कठिन चुनौतियों के बावजूद लगभग पांच महीने के रिकॉर्ड समय में इस केंद्र का निर्माण पूरा किया। 31 अक्टूबर 2026 को इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया।

Redefining passenger comfort and convenience at Udhna Junction 🚆



The newly developed Udhna Yatri Suvidha Kendra is designed to offer a seamless travel experience going far beyond just a waiting area. Its equipped with 10 ticket counters, 120 comfortable seats, 32 HVLS fans, 55… pic.twitter.com/iaPXST8CoC — Western Railway (@WesternRly) November 17, 2026

पश्चिम रेलवे के अनुसार, 10,224 वर्ग मीटर में फैला यह सुविधा केंद्र एक समय में लगभग 15,000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता रखता है, जो भारतीय रेल का अपनी तरह का सबसे बड़ा होल्डिंग एरिया है। इसके अलावा स्टेशन पर पहले से मौजूद 2,550 वर्ग मीटर का होल्डिंग एरिया भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं और हाई-टेक निगरानी इस केंद्र को इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले ही यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके। यहां टिकट लेने से पहले, टिकट लेते समय और टिकट लेने के बाद प्रतीक्षा करने के लिए अलग-अलग जोन बनाए गए हैं।

क्या हैं प्रमुख सुविधाएंं?

इस केंद्र में 10 टिकट काउंटर, ढका हुआ प्रतीक्षालय, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के बैठने की विशेष व्यवस्था, अलग शौचालय, शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए विशेष कक्ष, आरओ (RO) पेयजल, 32 बड़े पंखे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और 146 स्पीकर वाला उद्घोषणा सिस्टम लगाया गया है।

सुरक्षा और वॉर रूम: भीड़ की निगरानी और विभागों के बीच तालमेल के लिए 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने) और वीडियो एनालिटिक्स तकनीक से लैस हैं। एक विशेष ‘वॉर रूम’ से 24 घंटे निगरानी की जाती है।

Think airport lounge vibes, but at a railway station. 🚆✨



Udhna Junction’s new Yatri Suvidha Kendra is setting a fresh benchmark for Indian Railways—turning chaotic station waits into a smooth, comfortable experience.

Swipe to explore the upgrades:

🔹 10,100 sq. m. of organized… pic.twitter.com/GXiVYAeEsF — Western Railway (@WesternRly) November 17, 2026

त्योहारों में सफल परीक्षण: 15 दिन में चले 198 ट्रेनें दिवाली और छठ पूजा के दौरान 1 से 15 नवंबर 2026 के बीच इस व्यवस्था की बड़ी परीक्षा हुई। इस अवधि में उधना से करीब 7 लाख यात्रियों ने सफर किया। भारी मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने 136 नियमित ट्रेनों के साथ-साथ 62 स्पेशल ट्रेनें (अधिकांश अनारक्षित) भी संचालित कीं। यात्रा के दौरान यात्रियों ने स्टेशन और ट्रेन की साफ-सफाई, पंखों की व्यवस्था और रेलवे कर्मचारियों के सहयोगात्मक व्यवहार की जमकर सराहना की।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, उधना का यह मॉडल केवल त्योहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के अन्य व्यस्त रेलवे स्टेशनों के लिए भी एक मिसाल है कि कैसे बेहतर बुनियादी ढांचे और तकनीक के जरिए प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम किया जा सकता है।