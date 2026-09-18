सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी MMTC लिमिटेड ने गुरुवार को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय स्कोप कॉम्प्लेक्स में 63वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) का सफल आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) नितिन कुमार यादव (IAS) ने की।

बैठक में निदेशक (मार्केटिंग एवं पर्सोनल) जे.एस. मान, गैर-कार्यकारी सरकारी नामित निदेशक ए.के.एम. कश्यप, निदेशक (वित्त) के.के. मिश्रा और खान मंत्रालय के नामित निदेशक दया शंकर भी मौजूद रहे।

इस बार AGM का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया, जिससे शेयरधारकों को बैठक में सीधे उपस्थित होने के साथ-साथ ऑनलाइन जुड़ने की भी सुविधा मिली। शेयरधारकों ने स्कोप कॉम्प्लेक्स स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में पहुंचकर या वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान सभी निर्धारित एजेंडा पर सुचारु रूप से चर्चा हुई और आवश्यक कार्यवाही पूरी की गई। कंपनी ने कहा कि हाइब्रिड व्यवस्था से शेयरधारकों की भागीदारी बढ़ी और संवाद अधिक सहज बना। MMTC ने कहा कि 63वीं AGM का सफल आयोजन कंपनी की पारदर्शी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।