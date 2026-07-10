राष्ट्रीय हितधारक परामर्श (National Stakeholders’ Consultation) के समापन सत्र के दौरान झारखंड सरकार ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कुल 14 सहमति पत्रों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके माध्यम से राज्य में ₹99,639 करोड़ का भारी-भरकम प्रस्तावित औद्योगिक निवेश आकर्षित हुआ है।

उद्योग विभाग के अंतर्गत देश की अग्रणी कंपनियों के साथ ऐतिहासिक निवेश समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। इनमें मुख्य रूप से मेसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड द्वारा ₹40,000 करोड़ और मेसर्स जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹30,000 करोड़ के निवेश समझौते शामिल हैं। ये विशाल निवेश झारखंड की विकास क्षमता और राज्य सरकार की नीतियों के प्रति निवेशकों के अटूट विश्वास को दर्शाते हैं।

प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस में नया सवेरा

राज्य के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और शासन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी दिग्गजों के साथ रणनीतिक साझेदारी की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के तहत मेसर्स गूगल क्लाउड और वाधवानी ग्रुप के साथ प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के विस्तार और ई-गवर्नेंस पहलों को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक समझौते किए गए।

पर्यटन और नागरिक आउटरीच को बढ़ावा

पर्यटन के क्षेत्र में राज्य की समृद्ध विरासत और संभावनाओं को तलाशने के लिए अभिनव सहयोग की शुरुआत की गई है। इसके तहत मेसर्स टाटा मोटर्स के साथ ‘माइनिंग टूरिज्म’ (खनन पर्यटन) को बढ़ावा देने के लिए और मेसर्स ईजमाईट्रिप प्लानर्स के साथ पर्यटन संवर्धन तथा आगंतुकों (पर्यटकों) तक व्यापक पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई है। ये साझेदारियां निवेश को बढ़ावा देने, नवाचार को गति देने और झारखंड को उद्योग, प्रौद्योगिकी तथा सतत पर्यटन के लिए देश के एक अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।