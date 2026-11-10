पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश भयमुक्त दीपावली मना रहा है और यह आशा हर नागरिक के मन में है कि आने वाले हर पर्व पर यही निश्चिंतता, यही उल्लास और यही उजाला कायम रहेगा।

डॉ. सतीश कुमार शर्मा

दीपावली केवल अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की विजय का पर्व नहीं है, बल्कि यह उस लोक मंगलकारी व्यवस्था का भी प्रतीक है, जिसमें समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुख, सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का अनुभव कर सके।

भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन पर प्रज्वलित हुए दीपों का संदेश सदियों बाद भी इसी संदर्भ में प्रासंगिक है कि राज्य की वास्तविक समृद्धि उसके नागरिकों के जीवन में आई प्रसन्नता और सरकार के प्रति उनके भरोसे से मापी जाए।

योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में दीपावली का उत्सव इसी व्यापक अर्थ में एक नई अनुभूति के साथ सामने आया है। यह अनुभूति कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास, विकास की गति, सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के रूप में सामने आई है।

कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास को इस दीपावली पर्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस उल्लास और निश्चिंतता के वातावरण में लोगों ने खुशियों का यह पर्व मनाया, वह एक दशक पहले असुरक्षा के अंधकार को चीरता प्रतीत होता है।

सुशासन का अर्थ केवल सरकारी तंत्र का सुचारु संचालन नहीं है, बल्कि शासन की संवेदनशीलता का जनजीवन में उतरना है। जब नागरिक स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है, गरीब के घर तक कल्याण की रोशनी पहुंचती है, उद्यमी को अवसर मिलता है और परंपराओं को विकास से जोड़कर नई आजीविका के द्वार खोले जाते हैं, तभी दीपावली का प्रकाश अपने वास्तविक अर्थ को प्राप्त करता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की दीपावली इसी सुशासन, सांस्कृतिक चेतना और जन विश्वास के उजास का प्रतिबिंब बन रही है।

राजनीति-दर्शन की सबसे पुरानी सीख यही है कि शासन का पहला धर्म नागरिक को भयमुक्त करना है, क्योंकि जो समाज डरा हुआ हो, वह न उत्सव मना सकता है, न उद्यम कर सकता है और न ही स्वप्न देख सकता है। चाणक्य ने राजा के सुख को प्रजा के सुख में निहित बताया था। 8 नवंबर की रात जब प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर में दीप जले, तो उन दीयों की लौ के साथ एक और चीज जगमगा रही थी और वह था लोगों के मन में जागा सुरक्षा का भरोसा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कथन कि कानून-व्यवस्था नए उत्तर प्रदेश की पहचान है, शासन-दर्शन की घोषणा है। यहां एक वैचारिक बात साफ होनी चाहिए। स्वतंत्रता और व्यवस्था को अक्सर एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी बताया जाता है, जैसे एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़े। किंतु यह भ्रम है, क्योंकि जहां अराजकता है, वहां सबसे पहले कमजोर की स्वतंत्रता छिनती है।

इसलिए कानून का सख्त और निष्पक्ष क्रियान्वयन असल में सबसे साधारण नागरिक के पक्ष में खड़ा होना है। तुलसीदास ने रामराज्य की कल्पना में जिस राज्य का चित्र खींचा, उसमें दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति ही शासन की सार्थकता थी। भय से मुक्ति उसी परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है।

राज्य का अस्तित्व ही इसलिए है कि कमजोर को ताकतवर के अन्याय से बचाया जा सके। जहां यह काम ठीक से नहीं होता, वहां कानून केवल किताबों में रह जाता है और समाज में ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ का नियम चलता है। उत्तर प्रदेश के लोग इस अनुभव से भली-भांति परिचित हैं। उन्हें याद है कि कभी किसी इलाके की पहचान वहां के दबंग से होती थी, थाने में शिकायत दर्ज कराना भी साहस का काम माना जाता था और त्योहार से पहले पुलिस की चिंता यह होती थी कि कहीं कोई बात बिगड़ न जाए।

आज वह मनोदशा बदल गई है। अब त्योहारों से पहले बैठकें होती हैं, संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जाती है, अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाती है और बाजारों में पुलिस की दृश्य उपस्थिति सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करती है। यह बदलाव प्रशासनिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है और कानून-व्यवस्था की असली सफलता भी वही है, जो नागरिक के मन में उतरती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय को शुरू से ही अपनी शासन-प्राथमिकता के केंद्र में रखा है। उनका स्पष्ट मत रहा है कि कानून का राज समझौते का विषय नहीं है। सितंबर के अंत में जनता दर्शन के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को नए उत्तर प्रदेश की पहचान बताया और इसमें बाधा डालने वालों को सबक सिखाने की बात कही। इस सोच का मूल यह है कि अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता केवल कठोरता नहीं, बल्कि न्याय की पहली शर्त है। जो व्यवस्था अपराधी के प्रति नरम रहती है, वह वस्तुतः पीड़ित के प्रति कठोर होती है।

त्योहारों की सुरक्षा इस कसौटी का सबसे कठिन पाठ है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहां आबादी करोड़ों में है और हर पर्व पर लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं, भीड़ का प्रबंधन और सौहार्द की रक्षा करना आसान काम नहीं है। दीपावली पर बाजारों में उमड़ती भीड़, पटाखों की दुकानें, देर रात तक खुले प्रतिष्ठान, जुलूस और मेले।

ऐसे में बिना किसी बड़ी अप्रिय घटना के पर्व का संपन्न होना पुलिस और प्रशासन की तैयारियों का प्रमाण है। मार्च में भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में शांतिपूर्वक मनाए जा रहे त्योहारों को कानून-व्यवस्था में आए परिवर्तन के उदाहरण के रूप में रेखांकित किया था। यह तर्क वजनदार है कि जिस राज्य में सभी पर्व बिना तनाव के संपन्न हों, वहां शासन की पकड़ ढीली नहीं कही जा सकती।

भयमुक्त वातावरण का सबसे पहला लाभ व्यापारी और छोटे दुकानदार को मिलता है। दीपावली साल भर की कमाई का सबसे बड़ा अवसर होती है। मिठाई वाले, कपड़ा व्यापारी, सराफा कारोबारी, फुटकर विक्रेता और दीये-झालर बेचने वाले, सभी इन्हीं दिनों में अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा दांव पर लगाते हैं।

यह दांव तभी लगाया जाता है, जब उन्हें भरोसा हो कि उनकी दुकान, उनका माल और उनका जीवन सुरक्षित है। जब लूट, रंगदारी और उगाही का डर घटता है, तब बाजार में पूंजी भी निकलती है और रौनक भी बढ़ती है। इस तरह कानून-व्यवस्था सीधे आर्थिक विश्वास में बदलती है और यही कारण है कि सुरक्षित माहौल को विकास की पहली सीढ़ी माना जाता है।

इस भरोसे का सबसे संवेदनशील पहलू महिलाओं की सुरक्षा है। त्योहार की शाम को बेटियों और बहुओं का बाजार जाना, मंदिर जाना और पड़ोसियों में मिठाई बांटना सामान्य दृश्य होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सुरक्षा का वातावरण अनिवार्य है।

इस दीपावली पर महिलाओं और अन्य लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता का भाव मूलतः उनके भीतर आए सुरक्षा-बोध का परिचायक था। यह भी एक बड़ी बात है कि दीपावली पर सांप्रदायिक सौहार्द खुलकर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार का यह संदेश कि पर्व चाहे किसी का हो, उसे बाधित करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, भय को नहीं, बल्कि भरोसे को जन्म देता है।

भयमुक्त दीपावली का अर्थ यही है कि कोई समुदाय आशंकित न रहे और कोई उपद्रवी निश्चिंत न रहे।

दीपावली का मूल संदेश अंधकार पर प्रकाश की विजय है और शासन की दृष्टि से अंधकार का सबसे बड़ा रूप भय है। जिस रात प्रदेश के करोड़ों घर बिना किसी आशंका के रोशन हुए, उस रात यह साबित हुआ कि दीये की लौ तभी निर्भीक होकर जलती है, जब उसके पीछे कानून की मजबूत ओट हो।

पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश भयमुक्त दीपावली मना रहा है और यह आशा हर नागरिक के मन में है कि आने वाले हर पर्व पर यही निश्चिंतता, यही उल्लास और यही उजाला कायम रहेगा।

(डिस्क्लेमर: डॉ. सतीश कुमार शर्मा, मेरठ स्थित सीएसएसएस (पीजी) कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। यह उनके निजी विचार हैं। जनसत्ता का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।)