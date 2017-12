Tiger Zinda Hai Movie Review: दमदार एक्शन के साथ वापस लौटे टाइगर और जोया, पढ़ें फिल्म का रिव्यू

Tiger Zinda Hai Movie Review: अपने एक्शन अवतार में सलमान खान एक बार फिर दर्शकों के बीच अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर हाजिर हो गए हैं। फिल्म का केंद्र बिंदु इसका पावर पैक्ड एक्शन और देशभक्ति है। इसके जरिए पांच साल बाद कैटरीना कैफ और सलमान की जोड़ी बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2013 की एक था टाइगर का सीक्वल है। फिल्म की कहानी इस बार 40 नर्सों को बचाने के मिशन पर निकले टाइगर और जोया की है। इन नर्सों में 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी हैं जिन्हें कि आतंकवादी संगठन आईएससी ने बंधक बना रखा है। इस मिशन के लिए रॉ और आईएसआई एजेंट हाथ मिलाते हैं।

ट्रेलर को दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। भाईजान के फैंस उन्हें पर्दे पर लड़ाई, एक्शन करते हुए देखना पसंद करते हैं। कहानी में आपको नर्सों को बचाने के मिशन पर निकले टाइगर और जोया के बीच रोमांस भी देखने को मिलेगा। पिछली बार की तुलना में इस बार दर्शकों को एक्शन अवतार में कैटरीना को देखना किसी सरप्राइज की तरह होगा। परेश रावल के अलावा अंगद बेदी और कुमपद मिश्रा भी आपको फिल्म में नजर आएंगे। कहानी साल 2014 में आईएसआईएल द्वारा किए गए नर्सों अपहरण से प्रेरित है।

फिल्म में आपको आतंकी के मुखिया के तौर पर सज्जाद डेलफ्रूज नजर आएगें। सज्जाद एक ईरानियन एक्टर हैं जो कुछ बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं।

सही मायने में ये एक ऐसी एक्शन पैक फिल्म है जिसमें गाड़ियों को धुएं में उड़ता हुआ देखने के बाद रोहित शेट्टी को थोड़ा कॉम्प्लैक्स महसूस हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म समीक्षक शुभ्रा गुप्ता का रिव्यू पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

टाइगर जिंदा है मूवी कास्ट: सलमान खान, कैटरीना कैफ, परेश रावल, अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा, गिरीश कर्नाड

टाइगर जिंदा है मूवी रेटिंग: 3.5/5

टाइगर जिंदा है मूवी डायरेक्टर: अली अब्बास ज़फ़र

Live Updates of Tiger Zinda Hai Movie Review

– समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार टाइगर जिंदा है एक मस्ट वॉच फिल्म है। साल को अंतिम विदाई देने के लिए यह एकदम सही है। सलमान खान शानदार हैं तो कैटरीना खूबसूरत लग रही हैं। इसे एजेंसी ने चार स्टार दिए हैं। टाइगर वापस आ गया है।

#TigerZindaHai has several strengths: Engaging storyline. Enthralling screenplay that’s powered with clap-trap dialogue. Authentic texture of the world it’s set in. Trendy soundtrack. Last but not the least, the stunningly executed action pieces…

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 22, 2017