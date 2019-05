Student Of The Year 2 Movie Review: जवानी के जोश और जीत के जुनून से भरपूर है टाइगर-तारा और अनन्या की Student Of The Year 2

Student Of The Year 2 Movie Review: टाइगर श्रॉफ की फिल्म का एक पोस्टर।

Student Of The Year 2 Movie Review: टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की फिल्म Student Of The Year 2 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर दर्शक काफी उत्साहित हैं। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का Student Of The Year 2 सीक्वल है। ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि यह फिल्म भी अपने पहले पार्ट की तरह हिट साबित होगी। इस फिल्म के जरिए तारा सुतारिया और अनन्या पांडे बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।

फिल्म की कहानी की बात करें तो टाइगर श्रॉफ देहरादून के सेंट टेरेसा कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेते हैं। टाइगर का सामना कॉलेज के पोस्टर बॉय मानव मेहरा (आदित्य सील) से होता है। मानव मेहरा की बहन श्रेया का किरदार अनन्या पांडे ने अदा किया है। वहीं तारा सुतारिया भी कॉलेज की एक स्टूडेंट्स में से एक हैं। एक दिन कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के खिताब का कॉम्पिटिशन होता है। टागइर और मानव मेहरा इस खिताब को जीतने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। वहीं टाइगर-तारा और अनन्या के बीच लव ट्रायएंगल बन जाता है। फिल्म में दो लड़कियों के बीच एक लड़की की कहानी को बयां किया गया है। फिल्म में जवानी के जोश और जीत के जुनून का भी तड़का है। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट भी आता है, जिसके बाद कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है।

खूबसूरत लोकेशन्स के बीच शूट किये गए फिल्म के गाने भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। फिल्म के गाने ‘द जवानी सॉन्ग’, ‘फकीरा’, ‘मुंबई दिल्ली दी कुड़ियां’ और ‘जट लुधियाणे दा’ फैन्स को खूब पसंद आए। फिल्म के गाने और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी को देखते हुए भी ऐसा माना जा रहा है कि लोग फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख करेंगे। वहीं ट्रेड पंडितों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि फिल्म यूथ के बीच हिट साबित होगी। फिल्म के पहले दिन की कमाई को लेकर ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि फिल्म ओपनिंग डे पर 11-12 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल होगी।

