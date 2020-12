Netflix, Amazon Prime Web Series Review: स्वरा भास्कर की ‘भाग बीनी भाग’ को मिले ऐसे रिएक्शन, अभिषेक बच्चन की ‘Sons Of The Soil’ का जानिए क्या रहा हाल?

Netflix, Bhag Bini Bhag Review: इस हफ्ते यानी 4 दिसंबर को दो वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। पहली स्वरा भास्कर की ‘भाग बीनी भाग’ और दूसरी ‘सन ऑफ द सॉइल’। भाग बीनी भाग Netflix और सन ऑफ द सॉइल अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर स्ट्रीम की जा रही है। दोनों वेब सीरीज को दर्शकों का पॉजिटिव रिएक्शन मिला रहा है। स्वरा भास्कर की ये वेबसीरीज काफी स्वीट और सॉल्टी है। ये एक मेजेदार वेब सीरीज है जिसमें स्वरा एक ऐसी लड़की की भूमिका में है जो ऑलमोस्ट शादी के लिए तैयार है, तभी उसे अहसास होता है कि वह कुछ अलग करना चाहती है।

सीरीज में स्वरा का नाम है बिंदिया आकांक्षी भटनागर। प्यार से सब उसे ‘बीनी’कहते हैं। बीनी मिडिल क्लास फैमिली से है। उसे किसी चीज की कमी नहीं। उसके पास नौकरी है, स्मार्ट टिकाऊ ब्वॉयफ्रेंड है, फैमिली है और अच्छे दोस्त हैं। उसकी लाइफ एक दम परफेक्ट चल रही है। तभी बीनी का बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब वह एक्सेप्ट तो कर लेती है।

लेकिन वह सोच में पड़ जाती है कि क्या वह ये सच में करना चाहती है? ऐसे में वह शादी छोड़ कर भाग जाती है। अब वह अपने मन की करती है। उसे स्टैंडअप कॉमेडी करनी है, वह करती है। तभी उसकी जिंदगी में कुछ परेशानियां आने लगती हैं। अब क्या बीनी इन परेशानियों को सह पाएगी और लड़ पाएगी हालातों से ये जानने के लिए नेटफ्लिक्स की ये सीरीज देखनी होगी। जिन्होंने सीरीज को देख लिया है या देखना शुरू कर दिया है वह इसे रिएक्शन भी दे रहे हैं। कई लोगों इस सीरीज को देख काफी एंजॉय कर रहे हैं।

तो कुछ को इसे देखना टाइम खोटी लग रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग कहते दिखे हैं कि- सीरीज औऱ स्टोरी पहले भी देखी है लेकिन देख कर मजा आया। तो किसी ने कहा- स्वरा नेचुरल एक्टिंग करती है। एक यूजर ने कहा- कॉन्टेंट में और भी सुधार हो सकता था। वैसे नॉट बैड।

Sons of the Soil : Jaipur Pink Panthers (Amazon Prime Web Series): मिर्जापुर, पाताल लोक और फिर मिर्जापुर 2 जैसी मारधाड़ औऱ ड्रामा वाली सीरीज रिलीज कर चुका अमेजन प्राइम अब डाक्यूमेंट्री सीराज लेकर हाजिर हुआ है। अभिषेक बच्चन ‌Breathe season 2 वेब सीरीज में नजर आए थे। इस बार अभिषेक बच्चन Sons of the Soil : Jaipur Pink Panthers के साथ अमेजन प्राइम पर पधार चुके हैं। वेब सीरीज में अभिषेक जयपुर पिंक पैंथर्स के बारे में बात करते दिखते हैं। 5 पार्ट्स वाली इस डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज में पिंक पेंथर्स को देश भर में घूमते फिरते, ट्रेवल करते और टूर्नामेंट खेलते दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में पिंक पैंथर्स का जोश और स्पिरिट का अवतार पेश किया गया है।

सीरीज में फील्ड में प्रेक्टिस करने से लेकर लॉकर रूम में बात करने तक, या घर में माता पिता और परिवार को लेकर बात-चीत स्नेह आदि को भी दर्शाया गया है। सीरीज में एक खिलाड़ी अपने घर का टूर भी कराता है जिसमें वह गर्व से अपने घर का सामान जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर सब दिखाता है। इस सीरीज में हर खिलाड़ी के फर्श से अर्श तक का सफर बयां किया गया है। एक शॉट में तो मां खिलाड़ी के सिर पर तेल लगा रही होती है औऱ वह बता रहा होता है कि टीम का अभिषेक कैसे खयाल रखते हैं।

सीरीज पूरी तरह से प्रो लीग कबड्डी और पिंक पैंथर्स पर आधारित है। सोशल मीडिया पर इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है। इस वक्त ट्विटर पर Sons of the Soil : Jaipur Pink Panthers हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहा है। फैंस इसका जिक्र कर कह रहे है हैं- ‘मस्ट वॉच’, तो किसी ने कहा- ‘इसमें खिलाड़ियों की जो एनर्जी है वह एक दम असल है। जो दर्शक को मेहसूस होती है।’ एक ने कहा- रियल और रॉ मेकिंग ऑफ Sons of the Soil : Jaipur Pink Panthers । तो कोई बोला- ग्रेट मेकिंग, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है।

बता दें, अभिषेक बच्चन ने प्रो कबड्डी लीग की फ्रेंचाइजी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को साल 2014 में खरीदा था। 2014 में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पहली बार चैंपियनशिप जीती थी।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो