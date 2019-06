The Secret Life of Pets 2 Movie Review and Rating: बच्चों सहित पूरे परिवार के लिए 3D में आया एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज

The Secret Life of Pets 2 Movie Review

The Secret Life of Pets 2 Movie Review and Rating: साल 2016 में `द सिक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स’ आई थी जो पालतू जानवरों – कुत्तो, बिल्लियों आदि- पर केंद्रित थी। उसी श्रृंखला की दूसरी फिल्म आ गई है जो हंसी और मजाक से भरपूर है। खासकर इस गर्मी में बच्चों और परिवार के दूसरे सदस्यों का मनोरंजन करने वाली फिल्म है – `द सिक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स’। फिल्म में मैक्स नाम का एक डॉगी यानी पालतू कुत्ता है जो अपने साथियों के साथ घर में और बाहर मस्ती करता है।

फिल्म इस कल्पना पर आधारित है कि पालतू जानवरों की भी अपनी दुनिया होती है और वे भी आपस में हंसी मजाक करते हैं। भारत में एनिमेशन फिल्मों की समृद्ध परंपरा नहीं है। इस फिल्म से भारतीय फिल्म उद्योग प्रेरणा ले सकता है कि कैसे इस दिशा में भी सफल प्रयोग हो सकते हैं। फिल्म में कुत्ते, बिल्लियां आदि मिलकर शेर के एक बच्चे को उस सर्कस मालिक से बचाते हैं जो उसे एक पिंजड़े में बंद कर के ले जा रहा है। इस तरह से ये फिल्म इस धारणा को उलट देती है कि शेर दूसरे जानवरों पर राज करता है। वैसे ये धारणा भी मनुष्य ने ही बनाई है औऱ जरूरी नहीं कि वास्तविक हो। बहरहाल शेर के बच्चे को बचाने के लिए पालतु कुत्ते और बिल्लियां मिल जाती हैं।

हालांकि भेड़िए सर्कस के मालिक का साथ देते हैं और शेर के बच्चे को पिंजड़े में लाने के लिए काफी दौड़भाग करते हैं। लेकिन आखिरकार उनकी हार होती है। हिंदी में ह़ॉलीवुड की इस फिल्म का काफी भारतीयकरण कर दिया गया है और आवाजें भी भारतीयों की हैं। ये आवाजें उस अंदाज में हैं जिनको हम हिंदी फिल्मों में देखते और सुनते आए हैं।

यानी चालू भाषा। निर्देशक ने कुछ कल्पनाएं ऐसी की हैं जो दर्शकों को मजेदार लगेंगी। जैसे.. जब मैक्स अपने को पालनेवाले परिवार के साथ बाहर जाता है और अपने खिलौने बिजी बी को पड़ोस के एक पालतू जानवर को दे देता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी हिफाजत करे। फिर बिजी बी गिरते पड़ते दूसरे के घर में चला जाता है जहां बिल्लियों का दबदबा है। उनके हाथों से बिजी बी को कैसे बचाया जाए ये भी बड़े मजाकिया ढंग से इसमे दिखाया गया है।

(और ENTERTANMENT NEWS पढ़ें)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App