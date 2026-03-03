Yam Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों को विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि, नवग्रह में से यम को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे अब भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्लूटो को प्रायः अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है। इसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, रहस्य, मृत्यु, विनाश और पाप जैसे विषयों का कारक समझा जाता है। कई ज्योतिषीय मतों में इसे ‘यम ग्रह’ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करता है और उसके गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। वैदित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यम ग्रह एक राशि में लगभग 17–18 वर्षों तक स्थित रहता है, इसलिए इसे दोबारा उसी राशि में लौटने में लंबा समय लग जाता है। यम राशि के साथ-साथ एक निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। यम के नक्षत्र परिवर्तन करने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। बता दें कि 3 मार्च को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे इन तीन राशि के जातकों को लाभ मिलने के काफी अधिक योग बन रहे हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 मार्च को दोपहर 2 बजकर 6 मिनट पर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर 13 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे।

Also Read

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

यम श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करके इस राशि के नवम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में किस्मत का साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अब मिल सकता है।

Also Read

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यम का श्रवण नक्षत्र में जाना काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इस राशि के सातवें भाव में प्लूटो विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानी समाप्त हो सकती है। आपका पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है और आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। जीवनसाथी के सहयोग से आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि व्यापारिक साझेदारी में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

Also Read

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए यम का श्रवण नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के पांचवे भाव में प्लूटो रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को संतान की ओर से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। मानसिक तनाव थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। रचनात्मकता की वृद्धि हो सकती है।

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
तुला वार्षिक राशिफलवृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026
धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।