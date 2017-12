Merry Christmas Wishes: क्रिसमस आज, इन संदेशों के साथ दीजिए अपने दोस्तों को बधाई

क्रिसमस यानि ईसा मसीह जन्मदिन पूरी दुनिया में 25 दिसम्बर को मनाया जाता है। इस दिन को बड़ा दिन भी कहते हैं। इस दिन के सााथ12 दिन के उत्सव क्रिसमसटाइड की भी शुरुआत होती है। यीशु मसीह के जन्म का कोई प्रमाणिक दिन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म, 7 से 2 ई.पू. के बीच हुआ था। इस तिथि को एक रोमन पर्व या मकर संक्रांति (शीत अयनांत) के आधार पर चुना गया है।

क्रिसमस के दिन पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। आधी रात को चर्च में प्रेयर होती है। दुनिया भर के सभी चर्च इस दिन सजाए जाते हैं। इस दिन एक खास तरह के पौधे क्रिसमस ट्री को घर में सजाया जाता है। साथ ही क्रिसमस में सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देता है। क्रिसमस मूल रूप से ईसाई धर्म को मानने वालों का त्योहार है लेकिन पूरी दुनिया में गैर ईसाई भी इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दुनिया भर के अधिकतर देशों में यह २५ दिसम्बर को मनाया जाता है। कई देश में क्रिसमस से अगला दिन यानि 26 दिसम्बर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाते हैं। हालांकि आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को क्रिसमस मनाता है।

क्रिसमस पर दीजिए अपने दोस्तों को बधाई

चाँद ने अपनी चांदनी बिखेरी है,

और तारों ने आस्मां को सजाया है,

लेकर तौफा अमन और प्यार का,

देखो स्वर्ग से कोई फ़रिश्ता आया है,

Merry X Mas 2017

दोस्तों से हर लम्हे में क्रिसमस है,

दोस्ती की ये दुनिया दीवानी है,

दोस्तों के बिना जिंदगी बेकार है,

दोस्तों से ही तो जिंदगी में बहार है,

Merry Christmas 2017

क्रिसमस 2017 आये बनके उजाला,

खुल जाए किस्मत का ताला हमेशा,

आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला ,

यही दुआ करते हैं आपका यह चाहने वाला!

Merry Christmas 2017

प्रभु इशु का पवित्र पर्व,

क्रिसमस की आप सभी को बधाई,

परमेश्वर के पवित्र मार्ग का,

अनुशरण करें वो सदैव साथ हैं,

अपने बन्दों के सर पर उसका हमेशा हाथ है,

क्रिसमस की बधाई 2017

Santa figurine on table in front of Christmas tree