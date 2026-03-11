Mata Sheetla Vahan: हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के वाहन का विशेष महत्व माना जाता है। हर देवता का वाहन किसी न किसी प्रतीक और संदेश को दर्शाता है। माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है और उनकी सवारी गधा बताई जाती है। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर माता शीतला का वाहन गधा ही क्यों है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके पीछे एक रोचक कथा छिपा है, जो धैर्य, सेवा और कष्ट सहने की शक्ति का संकेत देता है। आइए जानते हैं कि माता शीतला का वाहन गधा क्यों माना गया है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है।

माता शीतला का वाहन गधा क्यों है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला का स्वरूप बहुत ही सरल और करुणामयी बताया गया है। वे अपने भक्तों के दुख और रोग दूर करने के लिए हर जगह पहुंचती हैं। गधे को धैर्य, सहनशीलता और सेवा का प्रतीक माना जाता है। यह जानवर बिना थके और बिना शिकायत के कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करता रहता है। इसी गुण के कारण गधे को माता शीतला का वाहन माना गया है।

Also Read

महामारी से जुड़ी प्राचीन कथा

एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में जब किसी क्षेत्र में महामारी फैलती थी, तब लोग माता शीतला से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें रोगों से बचाएं। मान्यता है कि माता शीतला गधे पर सवार होकर गांव-गांव जाती थीं और लोगों को रोगों से राहत देती थीं। गधा कठिन रास्तों और गर्म मौसम में भी आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे माता के साथ जोड़ा गया।

माता शीतला का स्वरूप

धार्मिक मान्यताओं में माता शीतला को अक्सर हाथ में झाड़ू, कलश और सूप लिए हुए दिखाया जाता है। झाड़ू से वे रोग और अशुद्धियों को दूर करने का प्रतीक देती हैं, जबकि कलश में ठंडा जल होता है, जो शीतलता और स्वास्थ्य का संकेत माना जाता है। उनके वाहन गधे को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है, जो सादगी, सेवा और सहनशीलता का संदेश देता है।

Also Read

गधे का प्रतीकात्मक महत्व

एक अन्य मान्यता के अनुसार गधा अहंकार से दूर रहने का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति या सम्मान क्यों न मिल जाए, व्यक्ति को विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। माता शीतला का वाहन गधा होना इस बात का संकेत देता है कि देवी का आशीर्वाद पाने के लिए मन में अहंकार नहीं बल्कि भक्ति और नम्रता होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें:

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें