Mata Sheetla Vahan: हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के वाहन का विशेष महत्व माना जाता है। हर देवता का वाहन किसी न किसी प्रतीक और संदेश को दर्शाता है। माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है और उनकी सवारी गधा बताई जाती है। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर माता शीतला का वाहन गधा ही क्यों है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके पीछे एक रोचक कथा छिपा है, जो धैर्य, सेवा और कष्ट सहने की शक्ति का संकेत देता है। आइए जानते हैं कि माता शीतला का वाहन गधा क्यों माना गया है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है।

माता शीतला का वाहन गधा क्यों है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला का स्वरूप बहुत ही सरल और करुणामयी बताया गया है। वे अपने भक्तों के दुख और रोग दूर करने के लिए हर जगह पहुंचती हैं। गधे को धैर्य, सहनशीलता और सेवा का प्रतीक माना जाता है। यह जानवर बिना थके और बिना शिकायत के कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करता रहता है। इसी गुण के कारण गधे को माता शीतला का वाहन माना गया है।

महामारी से जुड़ी प्राचीन कथा

एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में जब किसी क्षेत्र में महामारी फैलती थी, तब लोग माता शीतला से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें रोगों से बचाएं। मान्यता है कि माता शीतला गधे पर सवार होकर गांव-गांव जाती थीं और लोगों को रोगों से राहत देती थीं। गधा कठिन रास्तों और गर्म मौसम में भी आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे माता के साथ जोड़ा गया।

माता शीतला का स्वरूप

धार्मिक मान्यताओं में माता शीतला को अक्सर हाथ में झाड़ू, कलश और सूप लिए हुए दिखाया जाता है। झाड़ू से वे रोग और अशुद्धियों को दूर करने का प्रतीक देती हैं, जबकि कलश में ठंडा जल होता है, जो शीतलता और स्वास्थ्य का संकेत माना जाता है। उनके वाहन गधे को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है, जो सादगी, सेवा और सहनशीलता का संदेश देता है।

गधे का प्रतीकात्मक महत्व

एक अन्य मान्यता के अनुसार गधा अहंकार से दूर रहने का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति या सम्मान क्यों न मिल जाए, व्यक्ति को विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। माता शीतला का वाहन गधा होना इस बात का संकेत देता है कि देवी का आशीर्वाद पाने के लिए मन में अहंकार नहीं बल्कि भक्ति और नम्रता होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें:

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।