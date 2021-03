होलाष्टक कब से होगा शुरू? होलिका दहन और होली की डेट और मुहूर्त भी देखें यहां

Holashtak, Holika Dahan And Holi 2021 Date And Muhurat: होलाष्टक 22 मार्च से शुरू हो रहा है जिसका समापन 28 मार्च यानी होलिका दहन पर होगा। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक के समय को होलाष्टक कहा गया है। होलिका दहन यानी छोटी होली 28 मार्च को है तो बड़ी होली 29 मार्च को खेली जाएगी। बड़ी होली को रंगवाली होली और धुलण्डी भी कहा जाता है।

क्या है होलाष्टक? धार्मिक मान्यताओं अनुसार होलाष्टक के समय किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक से संबंधित एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से नाखुश था जिससे क्रोधित होकर उसने अपने पुत्र को इन 8 दिनों में तमाम तरह की यातनाएं दी। इसलिए हिंदू धर्म में होलाष्टक के यह 8 दिन अशुभ माने जाते हैं।

एक दूसरी कथा के अनुसार प्रेम के देवता कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। जिससे क्रोधित होकर शिव ने कामदेव को फाल्गुन की अष्टमी तिथि पर भस्म कर दिया था। लेकिन कामदेव की पत्नी रति की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने कामदेव को पुर्नजीवित कर दिया। इसी कारण 8 दिन शुभ कार्य वर्जित होते हैं।

होलिका दहन: फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन को होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है सूर्यास्त के बाद प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो तब होलिका दहन करना चाहिये। भद्रा के समय होलिका पूजा और होलिका दहन नहीं करना चाहिये क्योंकि सभी शुभ कार्य भद्रा में वर्जित होते हैं। भद्रा रहित, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि ही होलिका दहन के लिये शुभ मानी जाती है।

होलिका दहन शुभ मुहूर्त:

होलिका दहन 28 मार्च 2021, दिन रविवार

होलिका दहन मुहूर्त- 06:37 PM से 08:56 PM

अवधि- 02 घण्टे 20 मिनट

भद्रा पूँछ- 10:13 AM से 11:16 AM

भद्रा मुख- 11:16 AM से 01:00 PM

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ- 28 मार्च 2021 को 03:27 AM बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 29 मार्च 2021 को 12:17 AM बजे

रंगवाली होली: इसे धुलण्डी के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगवाली होली मनाई जाती है। ऐसे में 29 मार्च दिन सोमवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। इस त्योहार का जश्न नाच गाकर मनाया जाता है।