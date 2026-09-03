Mathura Vrindavan Mein Krishna Janmashtami Kab Hai: मथुरा और वृंदावन में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और लीलाभूमि होने के कारण जन्माष्टमी का पर्व बेहद खास माना जाता है। इस वर्ष यहां 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस दिन रात 12 बजे भगवान बांके बिहारी की विशेष मंगला आरती होती है, जो सालभर में केवल जन्माष्टमी के अवसर पर ही की जाती है। यही वजह है कि इस दिव्य आरती के दर्शन के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं।

17 अक्टूबर को शुक्र और सूर्य बनाएंगे शुक्रादित्य राजयोग, तुला, कन्या, कर्क और कुंभ राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग

जन्माष्टमी तिथि 2026 (Kab Hai Janmashtami 2026)

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी। साथ ही यह तिथि 5 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मथुरा-वृंदावन समेत देश के कई हिस्सों में 4 सितंबर, शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी।

Janmashtami 2026 Vrat Rules: जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं-क्या न खाएं; जानें संपूर्ण नियम और पूजा विधि

मथुरा में 4 सितंबर को जन्मोत्सव

भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में 4 सितंबर की रात मुख्य जन्मोत्सव होगाा। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियां सजेंगी और मध्यरात्रि में भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाएगा, भजन-कीर्तन होंगे।

Janmashtami 2026 Puja Samagri: इन चीजों के बिना अधूरी है जन्माष्टमी की पूजा, जानिए लड्डू गोपाल के श्रृंगार से लेकर भोग तक की पूरी लिस्ट, नोट कर लें संपूर्ण सामग्री

वृंदावन में जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव

वृंदावन में भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मंदिरों में रात को विशेष पूजा और महाभिषेक होगा। इसके बाद 5 सितंबर को नंदोत्सव की धूम रहेगी। साथ ही बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के बाद विशेष दर्शन और मंगला आरती का भी महत्व है।

मंगला आरती का समय

वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी बेहद धूमधाम के साथ मनाई जाती है। साथ ही इस दिन यहां रात 12 बजे बांके बिहारी की मंगला आरती की जाती है, जो पूरी साल में केवल इसी दिन होती है। यानी की साल में 1 बार ही जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती आयोजित की जाती है। इस खास मौके पर लड्डू गोपाल का भव्य महाभिषेक किया जाता है और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन मंदिर भक्तों से खचाखच भरा रहता है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।