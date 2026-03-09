Gangaur Puja 2026 Date: हिंदू धर्म में गणगौर का त्योहार खास महत्व रखता है। यह पर्व मुख्य रूप से माता गौरी (पार्वती) और भगवान शिव को समर्पित होता है। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में महिलाएं इस दिन विशेष पूजा-अर्चना करती हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि तथा पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हर साल गणगौर की सही तिथि को लेकर लोगों में थोड़ी उलझन रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 में गणगौर पूजा 20 मार्च को है या 21 मार्च, साथ ही जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और इस पर्व का धार्मिक महत्व।

गणगौर पूजा कब है 2026 (Gangaur Puja Kab Hai 2026)

पंचांग के अनुसार साल 2026 में गणगौर का पर्व 21 मार्च 2026, शनिवार को मनाया जाएगा। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन तृतीया तिथि की शुरुआत 21 मार्च को सुबह 02:30 बजे से होगी और यह तिथि 21 मार्च को रात 11:56 बजे तक रहेगी। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर पूजा इसी दिन करना शुभ माना गया है।

गणगौर पूजा मुहूर्त 2026 (Gangaur Puja 2026 Time)

गणगौर के दिन पूजा के लिए कुछ विशेष शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है।

शुभ (उत्तम) मुहूर्त: सुबह 07:55 AM से 09:26 AM

लाभ (उन्नति) मुहूर्त: दोपहर 02:00 PM से 03:31 PM

अमृत (सर्वोत्तम) मुहूर्त: 03:31 PM से 05:02 PM

लाभ (उन्नति) मुहूर्त: शाम 06:33 PM से 08:02 PM

गणगौर पूजा का धार्मिक महत्व (Gangaur Puja Importance)

गणगौर का पर्व विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी की पूजा करती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां अच्छे जीवनसाथी की कामना से यह व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण करती हैं, माता गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा या मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करती हैं और लोकगीत गाकर उत्सव मनाती हैं। कई स्थानों पर गणगौर की शोभायात्रा भी निकाली जाती है, जो इस त्योहार को और भी खास बना देती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।