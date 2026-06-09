वास्तु का हमारे जीवन पर गहरा प्रभा होता है। क्योंकि अगर हमारा घर या कार्यस्थल वास्तु के अनुरूप हो तो जीवन में सुख- समृद्धि का वास रहता है। वहीं अगर घर वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो घर में सुख- संपन्नता की कमी रहती है। इसलिए घर बनवाते समय वास्तु पर ध्यान दिया जाता है। वहीं यहां हम बात करने जा रहे हैं घर की सीढ़ियों के नीचे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि इस स्थान का सही उपयोग किया जाए तो घर में सकारात्मकता, सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है, वहीं गलत चीजें रखने से मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे क्या रखना शुभ माना जाता है और किन चीजों को रखने से बचना चाहिए।

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सीढ़ियों के नीचे क्या रखना चाहिए

साफ-सफाई और हल्का सामान

वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के नीचे का स्थान हमेशा साफ- सुथरा होना चाहिए। यहां हल्का सामान या डेकोरेटिव आइटम रखना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही वास्तु दोष नहीं लगता है।

इंडोर प्लांट्स

छोटे हरे पौधे जैसे मनी प्लांट या बांस का पौधा रखना शुभ माना जाता है। ये पौधे वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाने में मदद करते हैं। साथ ही घर में सुख- समृद्धि बनी रहती है।

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बुक शेल्फ या स्टोरेज

यदि जगह का सही उपयोग करना चाहते हैं तो यहां छोटी बुक शेल्फ या व्यवस्थित स्टोरेज कैबिनेट बनवा सकते हैं। ध्यान रहे कि वहां कबाड़ या बेकार चीजें जमा न हों।

सजावटी वस्तुएं

हल्की सजावटी वस्तुएं, पेंटिंग या सुंदर लाइटिंग लगाना भी अच्छा माना जाता है। इससे घर का लुक आकर्षक बनता है और सकारात्मक माहौल रहता है। साथ ही वास्तु दोष भी नहीं लगता है।

सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए

मंदिर नहीं बनाना चाहिए

वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता और मानसिक अशांति बढ़ सकती है।

किचन या गैस चूल्हा

सीढ़ियों के नीचे रसोई बनवाना या गैस चूल्हा रखना वास्तु दोष पैदा कर सकता है। इससे घर में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने की संभावना रहती है।

बाथरूम या टॉयलेट

सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाना भी वास्तु में अच्छा नहीं माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है।

भारी कबाड़ और टूटे सामान

पुराना कबाड़, टूटी फर्नीचर या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। वास्तु के अनुसार यह आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है।

तिजोरी या पैसे रखने की जगह

सीढ़ियों के नीचे तिजोरी या धन रखने की जगह नहीं बनानी चाहिए। इससे धन हानि और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से वास्तु गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।