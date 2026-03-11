Shani Sade Sati and Dhaiya: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का विशेष महत्व है। शनि ग्रह को ज्योतिष में आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है। साथ ही शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। वहीं तुला राशि शनि की उच्च राशि है जबकि मेष इसकी नीच राशि मानी जाती है। शनि देव का गोचर एक राशि में ढ़ाई वर्ष तक रहता है और यह ज्योतिष में सबसे धीमी गति से संचऱण करते हैं। वहीं यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं।

यहां हम बात करने जा रहे हैं शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के बारे में, जिसका नाम सुनकर व्यक्ति के अंदर भय बैठ जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में शनि ग्रह को भले एक क्रूर ग्रह माना जाता है परंतु यह पीड़ित होने पर ही जातकों को नकारात्मक फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में शनि देव उच्च होकर विराजमान हैं तो वह उस व्यक्ति रंक से राज बना सकते हैं।

वहीं शनि देव को कर्मफलदाता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने जीवन में जो कर्म किए हैं, शनि उसी के अनुसार परिणाम देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को शनि उन्नति, सम्मान और स्थिर सफलता देते हैं, जबकि बुरे कर्मों पर कठिनाइयों के माध्यम से सीख देते हैं।

आपको बता दें कि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है, जिसमें साढ़ेसाती का सामना व्यक्ति को 3 बार करना पड़ता है। जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में विशेष स्थितियों में गोचर करते हैं, तब साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव शुरू होता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यह समय व्यक्ति के जीवन में परीक्षा, परिश्रम और कर्मफल का समय माना जाता है। हालांकि यह केवल कठिनाई का समय ही नहीं होता, बल्कि कई लोगों के जीवन में यही अवधि उन्हें अनुभव, सफलता और स्थिरता भी देती है।

क्या होती है शनि की साढ़ेसाती

शनि की साढ़ेसाती तब शुरू होती है, जब शनि आपकी जन्म राशि से बारहवें, पहले और फिर दूसरे भाव में गोचर करता है। यह लगभग 7.5 साल तक चलती है। इसलिए इसे साढ़ेसाती कहा जाता है।

साढ़ेसाती के तीन चरण

पहला चरण (उदय चरण) – चंद्र राशि से 12वें भाव में शनि का गोचर

दूसरा चरण (मध्य चरण) – चंद्र राशि पर शनि का गोचर

तीसरा चरण (अंतिम चरण) – चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि का गोचर

इस दौरान जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कभी-कभी यह बदलाव सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक होते हैं। जैसे, करियर में उतार-चढ़ाव, सेहत से जुड़ी परेशानियां और पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर कुंडली में शनि देव निगेटिव विराजमान हैं। मतलब शनि देव नीच या शत्रु राशि में स्थित हैं तो शनि की साढ़ेसाती में व्यक्ति के संबंध लोगों के साथ बिगड़ जाते हैं।

साथ ही कारोबार धीमा चलता है। वहीं इस दौरान व्यक्ति की सेहत खराब रहती है। वहीं शनि देव अगर कुंडली में चंद्रमा के साथ स्थित हैं तो व्यक्ति को डिप्रेशन रहता है। इसके साथ ही अगर शनि देव कुंडली में राहु देव के स्थित हैं तो व्यक्ति को साढ़ेसाती के दौरान दुर्घटना के योग बनते हैं। साथ ही अगर जन्मकुंडली में शनि देव उच्च के स्थित हैं तो साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कम पड़ता है।

क्या होती है शनि की ढैय्या

वैदिक ज्योतिष अनुसार जब शनि ग्रह चंद्र राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं, तब उसे शनि ढैय्या कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग ढाई वर्ष होती है। शनि की ढैय्या शनि ढैय्या में भी व्यक्ति को कुछ मानसिक, शारीरिक या सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर भी ये देखना जरूरी है, कि शनि देव आपकी जन्मकुंडली में किस स्थिति में विराजमान हैं।

मतलब शनि देव अगर सकरात्मक स्थित हैं तो ढैय्या का अशुभ प्रभाव आपको कम झेलना पड़ेगा। वहीं अगर शनि देव नीच या अशुभ स्थित में विराजमान हैं तो ढैय्या के दौरान व्यक्ति का धन डूब सकता है। साथ ही व्यक्ति को नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए करें ये उपाय

काले कुत्ते को रोटी या रस्क खिलाएं

शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी या रस्क खिलाएं। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और आप शनि देव के प्रकोप से बच सकते हैं।

शनि रक्षा स्त्रोत और चालीसा का पाठ करें

शनिवार को शनि मंंदिर में जाकर शनि प्रतिमा के सामने शनि चालीसा और शनि रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से आपको ढैय्या और साढ़ेसाती से मुक्ति मिल सकती है।

इस मंत्र का करें जाप

अगर आप शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं तो शनि देव के तांत्रिक मंत्र “ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः” का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

भोलेनाथ की करें आराधना

शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत पाने के लिए व्यक्ति को भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। शिव आराधना से भी आपके कष्ट दूर होंगे।

करें इन चीजों का दान

शनिवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को काले तिल, सरसों का तेल, कंबल और कुछ दक्षिणा दान में दें। ऐसा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिल सकती है।

हनुमान जी की करें पूजा– अर्चना

हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ शनि दोष कम करने में सहायक माना जाता है।

पीपल के पेड़ की पूजा

शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि देव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।