Weekly Vrat Tyohar: परमा एकादशी से लेकर अधिक मास प्रदोष व्रत तक, इस सप्ताह पड़ेंगे ये व्रत त्योहार

August Weekly Vrat Tyohar: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस सप्ताह मंगला गौरी व्रत, कालाष्टमी, परमा एकादशी से लेकर प्रदोष व्रत पड़ रहा है। देखें पूरी लिस्ट।

August Weekly Vrat Tyohar: अग्सत माह के दूसरे सप्ताह में कई बड़े तीज-त्योहार पड़ रहे हैं। देखिए पूरी लिस्ट

Weekly Vrat Tyohar 7 to 13 August 2023: अगस्त 2023 का दूसरा सप्ताह 7 अगस्त दिन सोमवार से शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार, तीज-त्योहार के मामले में यह सप्ताह काफी खास है, क्योंकि इस सप्ताह मंगला गौरी व्रत के अलावा कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, परमा एकादशी से लेकर अधिक मास का प्रदोष व्रत पड़ रहा है। जानिए 7 अगस्त से 13 अगस्त तक चलने वाले इस सप्ताह में पड़ेंगे कौन-कौन से तीज त्योहार। अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के व्रत-त्योहार (Weekly Vrat Tyohar 7 to 13 August 2023) 07 अगस्त 203, सोमवार: पांचवा सावन सोमवार व्रत सावन मास का पांचवा सोमवार 7 अगस्त को पड़ चुका है। इस सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी हुई है। 08 अगस्त 2023, मंगलवार: सावन अधिक मास कालाष्टमी व्रत, मंगला गौरी व्रत, अधिक मास कृष्ण जन्माष्टमी मंगला गौरी व्रत 2023 (Mangala Gauri Vrat 2023) सावन मास के हर एक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन मां गौरी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस व्रत को रखने से सुखी वैवाहिक जीवन के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन लोगों के विवाह होने में कोई न कोई परेशानी आ ही है, तो मंगला गौरी व्रत रखना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। Also Read Mangala Gauri Vrat 2023: कुंडली में है मंगल दोष? मंगला गौरी व्रत पर करें ये उपाय, विवाह में आ रही बाधा होगी दूर कालाष्टमी (Kalashtami 2023) हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत रखा जाता है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस कालाष्टमी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। कालाष्टमी पर काल भैरव की विधिवत पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से ग्रह दोष, भय, रोग से मुक्ति मिल जाती है । अधिक मास कृष्ण जन्माष्टमी (Adhik Maas Krishna Janmashtami) हिंदू पंचांग के अनुसार,भाद्रपद के अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके अलावा हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अधिक मास में पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आज के दिन बाल गोपाल की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति को हर दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। 12 अगस्त 2023, शनिवार: परमा एकादशी व्रत (Parama Ekadashi 2023 Date) हर तीन साल के बाद परमा एकादशी व्रत पड़ता है। दरअसल, तीन साल के बाद अधिक मास आता है। 1 माह बढ़ने के कारण 2 एकादशी पड़ जाती है। इन्हीं में से एक एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस साल परम एकादशी की तिथि 11 अगस्त को सुबह 05 बजकर 06 मिनट शुरू हो रही है, जो 12 अगस्त को सुबह 06 बजकर 31 मिनट तक है। ऐसे में इस साल परमा एकादशी 12 अगस्त 2023 को पड़ रही है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजकर 28 मिनट से सुबह 09 बजकर 07 मिनट तक है। 13 अगस्त 2023, रविवार- अधिक प्रदोष व्रत (Adhik Maas Pradosh Vrat) हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस साल अधिक मास में प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसका महत्व अधिक बढ़ गया है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख-शांति बनी रहती है।

पढ़ें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram