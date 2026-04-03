Weekly Lucky Horoscope 30 March To 5 April 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल 6 से 12 अप्रैल 2026): अप्रैल माह के इस सप्ताह मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगा रहेगा। इस सप्ताह की 11 अप्रैल 2026 को बुध कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में मीन राशि में मंगल, बुध और सूर्य विराजमान रहेंगे, जिससे मंगल आदित्य, बुधादित्य राजयोग के साथ त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। इसके साथ ही कुंभ राशि में राहु और बुध की भी युति होगी। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो केतु सिंह राशि, गुरु मिथुन राशि, शुक्र मेष राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलने वाला है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह 12 में से इन 5 राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में…

वृषभ लकी साप्ताहिक राशिफल ( Taurus Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह खुशियां लेकर आने वाला है। इस सप्ताह कई नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आप खुश और संतुष्ट नजर आ सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह आपके काम की सराहना हो सकती है। इसके साथ ही प्रमोशन के साथ-साथ मान-सम्मान मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो काफी अच्छी जाने वाली है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा जा सकता है। सिंगल लोगों के लिए ये सप्ताह नए रिश्ते का शुभारंभ करा सकता है। आप इस सप्ताह ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। छात्रों के लिए यह समय मिश्रित रहेगा।

कर्क राशि लकी साप्ताहिक राशिफल ( Cancer Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। इस सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन सीनियर्स से बेकार की बहस न करें। इससे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस अवधि में आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। शेयर मार्केट में सोच-समझकर पैसा लगाएंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है। कई यात्रा के योग भी बन हे।

कन्या राशि लकी साप्ताहिक राशिफल ( Virgo Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के जीवन में अचानक कोई न कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अपार सफलता के साथ-साथ प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। लेकिन समय के साथ इनका निपटारा हो सकता है। सिंगल लोगों के लिए ये अवधि अच्छी जा सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

तुला राशि लकी साप्ताहिक राशिफल ( Libra Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल साबित हो सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह आपके काफी की सराहना हो सकती है। ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी दा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

मकर राशि लकी साप्ताहिक राशिफल ( Capricorn Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। सरकारी कामों में सफलता हासिल हो सकती है। मार्केटिंग से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। शेयर मार्केट या फिर सट्टेबाजी में सोच समझकर पैसा लगाएंगे , तो आपको धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ किसी शुभ काम में भाग ले सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता हासिल हो सकती है।

कुंभ राशि लकी साप्ताहिक राशिफल ( Aquarius Lucky Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने का है। सोशल मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। शेयर मार्केट के माध्यम से काफी लाभ मिल सकता है। हालांकि कामकाजी माहौल में या ऑफिस में फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। इसलिए खुद पर संयम रखना बेहद जरूरी है।

मीन राशि लकी साप्ताहिक राशिफल ( Pisces Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को उनकी मेहनत और लगन के बल पर एक अलग ही पहचान मिल सकती है। सरकारी और प्रशासनिक कामों में अपार सफलता हासिल हो सकती है। परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। लेकिन किसी से भी बेकार के वाद-विवाद से बचकर रहें।

गुरु की राशि मीन में मंगल और शनि की महायुति, जानें मेष से लेकर मीन राशि पर असर

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।