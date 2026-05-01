Weekly Lucky Horoscope 4 to 10 May 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल 4 से 10 मई 2026): ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से मई माह का दूसरा सप्ताह काफी खास जाने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मेष राशि में बुध और सूर्य की युति हो रही है, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा शुक्र वृष राशि में रहकर मालव्य और विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा शनि और मंगल मीन राशि, कुंभ राशि में राहु, केतु सिंह राशि, मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशियों में गोचर करेंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ कई योजनाएं पूरी हो सकती है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं इस सप्ताह की शुभ राशियों के बारे में…

मेष लकी साप्ताहिक राशिफल ( Aries Lucky Weekly Horoscope)

मेष राशि के लिए सप्ताह के आरंभ में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है। लेकिन अंत में सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। बुध और सूर्य के लग्न भाव में होने के कारण आपको करियर और बिजनेस में अपार सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को कई नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। अपनी बातों को गुप्त रखें। इससे आपको लाभ मिल सकता है। वाणी में भी नियंत्रण रखें।

मिथुन लकी साप्ताहिक राशिफल ( Gemini Lucky Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई खुशियां लेकर आने वाला है। गुरु बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान है। इसके साथ ही बुधादित्य राजयोग लाभ भाव में बनने के कारण आय में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। पिराने लेनदेन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। ई नौकरी, पदोन्नति से लेकर वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। व्यापारियों की बात करें, तो आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है।

कर्क लकी साप्ताहिक राशिफल ( Cancer Lucky Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अप्रत्याशित सफलता हासिल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आपको करियर में मान-सम्मान और धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। नया कार्य या फिर नौकरी शुरू करने के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आपके नेतृत्व क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्र के कारण सुख-सुविधाओं और धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऐसे में इससे घर में सजावट, वाहन, प्रॉपर्टी या अन्य सुविधाओं पर खर्च और निवेश हो सकता है। बुध के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे, विशेषकर संचार माध्यमों और विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। शनि के कारण जीवनसाथी के माध्यम से भाग्य वृद्धि के संकेत देते हैं।

कन्या लकी साप्ताहिक राशिफल ( Virgo Lucky Weekly Horoscope)

कन्या राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। मंगल के कारण शिक्षा और रचनात्मकता में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। नौकरी मिलने या नया कार्य शुरू करने के अच्छे अवसर बनते हैं। इस दौरान व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, उत्साह और नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है। शुक्र के कारण बेवजह खर्च हो सकता है। हालांकि, विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ के योग भी बनते हैं। शनि नवम भाव में होने से जीवनसाथी के माध्यम से भाग्य वृद्धि के संकेत देते हैं। यदि जीवनसाथी के सहयोग से कोई व्यवसाय शुरू किया जाए तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि इस दौरान जीवनसाथी के स्वास्थ्य और आपसी संबंधों का ध्यान रखना आवश्यक है।

वृश्चिक लकी साप्ताहिक राशिफल ( Scorpio Lucky Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा जा सकता है। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी या फिर प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बुध और सूर्य की युति होने के कारण इस राशि के जातक शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को मुक्ति मिल सकती है। धन, सुख-सुविधाओं का तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यस्थल पर जो रुकावट या विरोध चल रहा था। अब इससे निजात मिल सकती है।

मकर लकी साप्ताहिक राशिफल ( Capricorn Lucky Weekly Horoscope)

मकर राशि के लिए यह समय बेहद शुभ है। जीवन में सुख-शांति की बढ़ोतरी हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार के बीच सामंजस्य बना रहेगा। ऐसे में खुशहाली में बढ़ोतरी हो सकती है। संपत्ति या फिर वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी हो सकती है। काम में स्थिरता बनी रहेगगी।

कुंभ लकी साप्ताहिक राशिफल ( Aquarius Lucky Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में राहु रहकर मिथुन राशि में विराजमान गुरु के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कुछ राशि के जातकों के मान-सम्मान में बढ़ोतरी होने के साथ धन लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं। व्यापार में भी नए अवसर या फिर ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।