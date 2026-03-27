Weekly Lucky Horoscope 30 March To 5 April 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026): ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास जाने वाला है। 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 इस सप्ताह में मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वह शनि और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में मंगल आदित्य से लेकर त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कुंभ राशि में राहु, बुध की युति होने के साथ मिथुन राशि में मौजूद गुरु के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र मेष राशि, केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। मार्च और अप्रैल से बना ये सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस सप्ताह कई राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। 12 में से इन 5 राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं अप्रैल माह के इस सप्ताह की लकी राशियों के बारे में…

मेष लकी साप्ताहिक राशिफल ( Aries Lucky Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी खास जाने वाला है। इस राशि के लग्न भाव में शुक्र विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की नई शुरुआत और नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। आपको बोनस मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। जीवन में सुख-शांति बना रह सकती है। व्यापार के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। विदेशी कंपनी से अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आयात-निर्यात से जुड़े व्यापार में खूब सफलता हासिल हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है।

मिथुन लकी साप्ताहिक राशिफल ( Gemini Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कुछ नया सीखने या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकता है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं लेकिन अंत में हल मिल जाएगा। इस अवधि में आप कुछ नया सीख सकते हैं। इससे आपके करियर से लेकर पढाई पर काफी लाभ मिल सकता है। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। अपने पार्टनर से स्पष्ट रूप से दिल की बात कहें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा।

तुला लकी साप्ताहिक राशिफल ( Libra Lucky Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। ये सप्ताह क्रिएटिविटी और रोमांस से भरा रहेगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी और आर्ट या मीडिया से जुड़े लोगों को मौके मिल सकते हैं, लेकिन निवेश में सावधानी रखें।

वृश्चिक लकी साप्ताहिक राशिफल ( Scorpio Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी खास दाने वाला है। इस सप्ताह खुशियों की दस्तक हो सकती है। इसके अलावा कानून और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। हालांकि ऑफिस का तनाव घर न लाएं। इससे आपको मानसिक तनाव के साथ परिवार के बीच वाद-विवाद हो सकता है।

धनु लकी साप्ताहिक राशिफल ( Sagittrius Lucky Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों का कम्युनिकेशन मजबूत रहेगा, मीटिंग्स में सफलता मिलेगी और छोटी यात्राएं फायदेमंद होंगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। दोस्तों, परिवार और पार्टनर का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। लेकिन किसी भी प्रकार का फैसला जल्दबाजी में न करें। इससे आपको नुकसान हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।