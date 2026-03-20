Weekly Lucky Horoscope 23 To 29 March 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल 23 से 29 मार्च 2026): मार्च माह का चौथा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस सप्ताह शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की बात करें, तो मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति, सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में मंगल, राहु और बुध विराजमान होंगे। इसके अलावा मीन राशि में शनि, सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे। हालांकि, 26 तारीख को शुक्र मेष में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहकर कुंभ राशि में विराजमान ग्रहों के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र सूर्य के साथ संयोग करके शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ युति करके गुरु गजकेसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह रामनवमी से लेकर दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस सप्ताह कई राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। 12 में से इन 5 राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मार्च माह के चौथे सप्ताह की लकी राशियों के बारे में…

Weekly Tarot Horoscope 23 To 29 March 2026: इस सप्ताह बनेगा नवपंचम राजयोग, जानें मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष लकी साप्ताहिक राशिफल (Aries Lucky Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी खास जाने वाला है। इस राशि के बारहवें और लग्न भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन-वैभव की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा ग्यारहवें भाव में राहु, मंगल और बुध विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में काफी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है।

मेष राशि में शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है और मानसिक रूप से भी संतुलन अनुभव करता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। शुक्र के साथ-साथ राहु, मंगल और बुध जैसे ग्रह आय के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं और धन में वृद्धि के संकेत देते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है।

उपाय- शुभ फलों के लिए इस सप्ताह के जातक भगवान शिव की उपासना करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

मिथुन लकी साप्ताहिक राशिफल (Gemini Lucky Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी खास हो सकता है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आय में वृद्धि तेजी से हो सकती है। भौतिक सुख-सुविधाओं की तेजी से वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह गजकेसरी राजयोग बनने से इस राशि के जातकों को समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। पद-प्रतिष्ठा मिलने के य़ोग बन रहे हैं। आय में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न आ सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय काफी अच्छा जाने वाला है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियों के माध्यम से काफी मुनाफा कमा सकते हैं।

स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह मानसिक शांति मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान की ओर से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कला, लेखन, मीडिया, फिल्म या पत्रकारिता से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है।

उपाय- शुभ फलों के लिए नियमित रूप से सूर्य क अर्घ्य दें। इसके अलावा शनि और हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है।

कर्क लकी साप्ताहिक राशिफल ( Cancer Lucky Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह करियर और नौकरी में तेजी से बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। करियर के क्षेत्र में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि और समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा साथ मिल सकता रहै। न्याय, पत्रकारिता, कला, फिल्म, फैशन, होटल, डेयरी या वस्त्र उद्योग से जुड़े जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है।

गुरु बृहस्पति के कारण अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक होगा। ऐसे में घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य हो सकते हैं। दान-पुण्य करने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा या व्यापार से जुड़े नए अवसर भी मिल सकते हैं। मंगल, बुध और राहु की स्थिति के कारण आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। मानसिक तनाव, विवाद, चोट या दुर्घटना के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक लकी साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए मार्च सप्ताह का चौथा सप्ताह कुछ राशियों को विशेष फल दे सकता है। शुक्र और बृहस्पति के कारण आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। सुख-सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही गुरु के कारण आपकी वाणी में मधुरता आएगी।

बुध के कारण आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आपके निर्णय क्षमता मजबूत हो सकती है। ऐसे में आप भविष्य को लेकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। आपकी कार्यकुशलता में भी सुधार देखने को मिलने वाला है। ऐसे में करियर और आर्थिक प्रगति के लिए अवसर प्रदान कर सकता है।

मीन लकी साप्ताहिक राशिफल (Pisces Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सकारात्मक जाने वाला है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। ऐसे में मानसिक तनाव कम हो सकता है। आपका मन और शरीर हल्का हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

इस राशि के लग्न भाव में शनि, शुक्र और सूर्य विराजमान है। इसके साथ ही बारहवें भाव में राहु, बुध और मंगल विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों का अध्यात्म की ओर भी झुकाव हो सकता है। बेकार के खर्चों से निजात मिल सकती है। छात्रों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। इसके साथ ही नई तकनीकों के द्वारा काफी अच्छे अवसर पा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।