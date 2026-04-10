Weekly Lucky Horoscope 13 To 19 April 2026 ( साप्ताहिक शुभ राशिफल 13 से 19 अप्रैल 2026): इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मीन राशि में सूर्य, शनि, मंगल और बुध ग्रह मीन राशि में विराजमान होंगे। ये युति कुछ राशि के जातकों के लिए कष्टकारी हो सकती है, तो कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक असर पड़ सकता है। इस सप्ताह के 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर पहले से ही शुक्र विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति, सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु विराजमान रहेंगे।

द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्रमा कुंभ, मीन और मेष राशि से होकर गुजरेगा। इन ग्रह स्थितियों के आधार ये सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इस सप्ताह की शुभ राशियों के बारे में…

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वृषभ राशि शुभ साप्ताहिक राशिफल ( Taurus Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल हो सकता है। 11वें भाव में शनि, मंगल, बुध औ सूर्य की युति हो रही है, जिससे लाभ के योग बन रहे हैं। इसके अलावा शुक्र के 12वें भाव में होने से शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है। ऐसे में आप वाहन, संपत्ति, घर आदि खरीद सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है। संतान की ओर से भी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है।

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कर्क राशि शुभ साप्ताहिक राशिफल ( Cancer Lucky Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के 9वें भाव में ग्रहों की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है। ऐसे में आप कई नए कार्यों में सफलता पा सकते हैं। करियर के क्षेत्र में भी लाभ के योग नजर आ रहे हैं। नौकरी या फिर बिजनेस के कारण आप कुछ यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

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तुला राशि शुभ साप्ताहिक राशिफल ( Libra Lucky Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल जाने वाला है। इस राशि की गोचर कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शनि की युति हो रही है। इसके साथ ही चंद्रमा पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में रहेगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को करियर और व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। अष्टम भाव शत्रु भाव माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। कार्यस्थल में आपके मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। छात्रों को भी इस सप्ताह लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। कुल मिलाकर ये सप्ताह हर दृष्टि से लाभकारी हो सकता है।

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मकर राशि शुभ साप्ताहिक राशिफल ( Capricorn Lucky Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। इस सप्ताह आपकी गोचर कुंडली में चंद्रमा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में रहेगा और तीसरे यानी पराक्रम भाव में सूर्य, शनि, मंगल और बुध की युति होगी। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। लेकिन आपके द्वारा की जा रही मेहनत, प्रयास काफल आपको मिल सकता है। छात्रों के लिए ये सप्ताह लाभकारी हो सकता है। विद्यार्थी मेहनत, एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है।  इस सप्ताह थोड़ी भागदौड़ रहने वाली है। लेकिन आपको लाभ भी मिल सकता है। नया काम शुरू करने के लिए ये सप्ताह अच्छा हो सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
तुला वार्षिक राशिफलवृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026
धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।