Weekly Lucky Horoscope 11 To 17 May 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल 11 से 17 मई 2026): मई माह का दूसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। 11 से 17 मई के इस सप्ताह में मंगल से लेकर सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति में बदलाव होने वाला है। जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थितियों की बात करें, तो ग्रहों के सेनापति मंगल सप्ताह के पहले ही दिन यानी 11 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के साथ युति करके मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल अपनी राशि में होकर रूचक राजयोग का भी निर्माण करेंगे और बुध के साथ भी युति करेंगे। तीनों ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 15 मई को बुध और सूर्य दोनों ही वृषभ राशि में प्रवेश करके बुधादित्य राजयोग और कुछ भावों में केंद्र त्रिकोण, विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं शुक्र 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर गुरु के साथ युति करके गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। शनि मीन राशि, केतु सिंह राशि और राहु कुंभ राशि में विराजान रहेंगे और चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण 12 राशियों पर असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन 5 राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। पंडित केपी शुक्ल से जानें इस सप्ताह की इन शुभ राशियों के बारे में…

वृषभ लकी साप्ताहिक राशिफल (Taurus Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस राशि के जातकों को किस्म का पूरा साथ मिल सकता है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। इसके अलावा विदेश यात्रा कर सकते हैं। परिवार के साथ खुशनुमा वक्त बीत सकता है। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार और रियल एस्टेट के माध्यम से अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापार में कमाई बढ़ सकती है और पुराने नुकसान की भरपाई होने की संभावना रहेगी। हालांकि मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहें।

धनु राशि लकी साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Lucky Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ शुरुआत लेकर आ सकता है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। रचनात्मकता में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप अपने करियर में एक नए आइडिया को जोड़ सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों या बड़े निर्णयों की चर्चा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता मिल सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं।

तुला राशि लकी साप्ताहिक राशिफल (Libra Lucky Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह समय नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। धार्मिक कार्यों, यात्राओं और परिवार से जुड़े शुभ कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। नए रिश्ते बन सकते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कलाकारों को मान-सम्मान और प्रसिद्धि मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और शिक्षा या करियर से जुड़ी रुकावटें दूर हो सकती हैं।

इस सप्ताह आप घर, वाहन, भूमि, आभूषण या अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। माता-पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। रिश्तों की बात करें, तो पार्टनर के साथ लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती है।

सिंह राशि लकी साप्ताहिक राशिफल (Leo Lucky Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ और सुनहरे अवसर लेकर आएगा। चंद्रमा और बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके कई रुके हुए काम पूरे करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा हो सकता है। परीक्षा में सफल हो सकते हैं। एकाग्रता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। नई नौकरी मिलने के साथ प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने की संभावना बन रही है।

वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और अविवाहित लोगों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। संतान सुख या परिवार बढ़ाने से जुड़े निर्णयों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा।

कर्क राशि लकी साप्ताहिक राशिफल (Cancer Lucky Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय शुरुआत में काफी शुभ और उन्नति देने वाला रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय तरक्की और सफलता लेकर आ सकता है। किस्मत का भी पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति और चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपकी ऊर्जा, सूझबूझ और निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा। विदेशी कार्यों, विदेश यात्रा और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े कामों में लाभ मिलेगा। लोन से जुड़े कार्य पूरे हो सकते हैं।

दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और अविवाहित लोगों को अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव मिल सकते हैं। पार्टनरशिप और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। रिश्तों की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और जीवन में संतुलन आएगा। नए काम शुरू करने, स्टार्टअप या इनकम के नए स्रोत बनाने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। निवेश और खरीदारी के लिए भी अनुकूल समय है।

धर्म गाथा- महादेव शिव को मिला वो श्राप, जिसके कारण उनके ही पुत्र श्री गणेश को भुगतना पड़ा कष्ट

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।