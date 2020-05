Weekly Rashifal In Hindi (18 May To 24 May, 2020): इस सप्ताह को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं उनका जवाब आपको मिलेगा हमारे इस साप्ताहिक राशिफल में। अपनी राशि की भविष्यवाणी को जानकर आप जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। इसके साथ ही आपको भाग्य स्टार के जरिये पता चलेगा कि भाग्य इस सप्ताह आपका कितना साथ देगा। पारिवारिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए पढ़ें साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 मई।

मेष: मेष राशि के लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में बहुत सतर्कता के साथ हर काम करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके हानि के भाव यानि कि द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी छोटी सी गलती भी आप को बड़ा घाटा करवा सकती है। हालांकि इसके बाद सप्ताह के मध्य में और अंत में आप की स्थिति सही रहेगी आप परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपकी वाणी में एक तेज रहेगा जिससे आसपास के लोग आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप कई स्रोतों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे।

भाग्य स्टार- 2.5/5

वृषभ: इस सप्ताह आपको उन योजनाओं से मुनाफा मिलेगा जो आपने अतीत में बनाई थीं। यदि आपने कहीं निवेश किया था तो उससे भी आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको धन की बचत करनी चाहिए ना कि उसे बेवजह की चीजों पर खर्च करना चाहिए। आप मानसिक रूप से इस सप्ताह खुद को सशक्त पाएंगे जिसके चलते आप परिवार और कार्यक्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। आपके परिवार के लोगों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही बड़े भाई-बहनों के साथ भी अच्छा समय बिता सकते हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के भी कई मौके मिलेंगे।

भाग्य स्टार- 3.0/5

मिथुन: अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको अनुकूल फल मिल सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिससे आपकी कंपनी की उत्पादकता बढ़ सकती है तो उसके बारे में सीधे उच्च अधिकारियों से बात करें, यदि आप किसी सहकर्मी से यह आइडिया साझा करते हैं तो वह आप से पहले इसे किसी सीनियर को बता सकता है। इस राशि के कारोबारियों को भाग्य का साथ मिलेगा जिसके चलते अपने कारोबार को नई दिशा दे पाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आर्थिक मामलों को लेकर सावधान रहने की जरुरत है। अंजान लोगों के ज्यादा करीब आने से बचें।

भाग्य स्टार- 3.0/5

कर्क: इस राशि के जातक मई के इस सप्ताह में संसार से दूर हटकर खुद में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करते नजर आएंगे। आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर जीवन को सरल बनाने की सलाह भी ले सकते हैं। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हैं उनको अच्छे फल प्राप्त होंगे, आप ऑफिस में होने वाली गप्पबाजी से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करेंगे। इस सप्ताह आपको प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के कई मौके मिलेंगे इसलिए हर सही मौके को समझने के लिए सतर्क रहें। कहीं ऐसा न हो कि आप निर्थक कामों में लगे रहें और कोई बड़ा अवसर आपके हाथ से निकल जाए। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा।

भाग्य स्टार- 3.5/5

सिंह: सिंह राशि के जातक यूं तो ऊर्जावान होते हैं लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा की कमी इस राशि के लोगों में देखी जा सकती है। आपके दिमाग में बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं जिससे आपके काम करने की गति पर भी फर्क पड़ेगा। हालांकि इस राशि के जो लोग गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस दौरान अच्छेे फलों की प्राप्ति होगी। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप अतीत में की जा रही अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे और खुद में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह किसी धार्मिक स्थान पर जाकर वक्त बिताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको मिलेजुले फल मिलेंगे।

भाग्य स्टार- 2.0/5

कन्या: आप इस सप्ताह अपने उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो लंबे समय से अटके हुए थे। यदि शादीशुदा हैं तो जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि सप्ताह के मध्य में किसी योजना के विफल होने से मानसिक तनाव में आ सकते हैं। आपका कोई करीबी दोस्त इस सप्ताह आपके बहुत काम आएगा। यदि आपको लगे की आपके अंदर नकारात्मकता किसी वजह से नकारात्मकता आ रही है तो इस सप्ताह नियमित ध्यान आपको इससे करना चाहिए। धर्म और आध्यत्म को जानने के प्रति आपके अंदर उत्सुकता इस सप्ताह देखी जा सकती है। पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं तो घर के सदस्यों के साथ समय बिताएं।

भाग्य स्टार- 2.0/5

तुला: यह सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपको मनचाहे फलों की प्राप्ति होगी। यदि लंबे समय से किसी संस्था में कार्यरत हैं तो इस दौरान पदोन्नति या आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इस राशि के कुछ जातक अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर किसी तरह का कारोबार शुरु कर सकते हैं। वहीं जो लोग लंबे समय से साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते मुनाफा हो सकता है। हालांकि सप्ताह का अंतिम चरण आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है इस दौरान आपको कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए।

भाग्य स्टार- 3.5/5

वृश्चिक: यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में मनमाफिक परिणाम मिलेंगे। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको लगेगा कि अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही इस राशि के कारोबारियों को अपने दोस्त या किसी करीबी रिश्तेदार के मदद से कारोबार में लाभ हो सकता है। हालांकि इस दौरान आपको यात्राएं करने का मौका शायद ना मिले इसलिए फोन या सोशल मीडिया के जरिये अपने कारोबार का प्रचार करते रहें। इस राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में भी इस दौरान अच्छे फल मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ भी अच्छा समय बिता सकते हैं।

भाग्य स्टार- 4.5/5

धनु: इस सप्ताह धनु राशि के लोगों को अपनी बुद्धि और वाणी का सही इस्तेमाल करके परिवार के स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी होगी। संभव है कि घर के लोगों के बीच किसी प्रॉपर्टी या धन को लेकर कहासुनी हो, ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर बातचीत के जरिये हल निकालने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इस राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में इस सप्ताह मन नहीं लगेगा, आपका किताबों से ज्यादा समय मोबाईल या टीवी को देंगे। आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि विद्यार्थी जीवन का पूरा फायदा उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञान अर्जित करने में लगाएं। सप्ताह का अंतिम भाग इस राशि के लोगों के लिए अच्छा रह सकता है इस दौरान कार्यक्षेत्र में इस राशि के लोगों को अच्छे फल मिलेंगे साथ ही परिवार में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।

भाग्य स्टार- 2.0/5

मकर: मकर राशि के जातकों के साहस और पराक्रम में इस सप्ताह वृद्धि देखी जाएगी। आप जोखिम भरे कामों को भी बहुत जिंदादिली से कर पाएंगे। इसके साथ ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की आप कोशिश करेंगे। पारिवारिक जीवन में छोटे भाई-बहनों का आपको साथ मिलेगा। ई-मेल या सोशल मीडिया के जरिये इस राशि के कुछ जातकों को इस सप्ताह खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरुरत है वर्तमान समय में फैली महामारी के कारण आपमें कुछ नकारात्मकता आ सकती है जिससे आप मानसिक रुप से परेशान होंगे, ऐसे में योग का सहारा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। संतान को लेकर इस राशि के विवाहित जातकों की चिंताएं दूर होंगी।

भाग्य स्टार- 4.0/5

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरुरत है। सामाजिक स्तर आप बातों-बातों में कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपकी मानहानि हो सकती है इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। आर्थिक पक्ष को लेकर भी इस राशि के कुछ जातकों को परेशानियां आ सकती हैं। इस सप्ताह आपको अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करना चाहिए और संचित धन को खर्च करने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी संगतता तभी बनी रहेगी जब आप सही समय पर सही फैसले लेंगे। हालांकि घर के छोटे सदस्यों के साथ इस राशि के कुछ जातक अच्छा समय बिता सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपनी माता के साथ वक्त बिताना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए।

भाग्य स्टार- 2.5/5

मीन: आपके लिए यह सप्ताह वैसा ही रहेगा जैसी आप उम्मीद कर रहे थे। इस सप्ताह आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं और आप खुद को मानसिक रुप से बेहतर स्थिति में पा सकते हैं। हालांकि आपको शराब, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो सकारात्मकता भी नकारात्मकता में बदल सकती है। नशीले पदार्थ न केवल आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं बल्कि इससे आपकी छवि भी खराब होती है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह सप्ताह अच्छा रहेगा घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आप परेशान हों। छोटे भाई-बहनों के इस राशि के कुछ जातक मौज-मस्ती करते नजर आ सकते हैं।

भाग्य स्टार- 3.5/5

