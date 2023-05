Weekly Horoscope 08 May To 14 May 2023: जानिए इस सप्ताह किन राशियों की लगेगी लॉटरी, किन्हें करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना

Weekly Horoscope 08 May 2023 to 14 May 2023: जानिए ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ गुरुजी से राशि के अनुसार कैसा बीतेगा ये सप्ताह। किन राशियों को मिलेगा लाभ और कौन सी राशियां रहें सतर्क।

Weekly Horoscope 08 May 2023 to 14 May 2023: जानिए ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ गुरुजी से राशि के अनुसार कैसा बीतेगा ये सप्ताह। किन राशियों को मिलेगा लाभ और कौन सी राशियां रहें सतर्क। (Photo- freepik)

Weekly Horoscope 08 May 2023 to 14 May 2023: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मई माह का दूसरा सप्ताह काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही बुध मेष राशि में उदय हो रहे हैं। दोनों ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण कई शुभ और अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में कई राशियों के लिए यह सप्ताह अच्छा होगा, तो कई राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। जानिए प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ गुरुजी राशि के अनुसार कैसा बीतेगा ये सप्ताह। मेष राशि (21 मार्च – 19 अप्रैल) यह सप्ताह सीमाओं को निर्धारित करने और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के बारे में है। आपके स्वास्थ्य को आपके ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए आराम करने और रिचार्ज करने के लिए समय निकालें। आपके करियर में, आपको अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखें और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। अपने रिश्तों में, अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें और खुले दिमाग से दूसरों की सुनें। Also Read Budh Uday 2023: बुध का उदय इन 3 राशियों के लिए हो सकता है हानिकारक, धन हानि के साथ बिजनेस में असफलता के प्रबल योग वृषभ राशि (20 अप्रैल – 20 मई) इस सप्ताह आपको किसी शानदार चीज़ पर खर्च करने की तीव्र इच्छा महसूस हो सकती है। हालांकि, अपने बजट पर टिके रहना और अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए पहचान मिल सकती है, लेकिन आत्मसंतुष्ट न हों। पढ़ने और सीखने के लिए खुद को आगे बढ़ाते रहें। अपने रिश्तों में, अपनी भावनाओं के बारे में खुले और ईमानदार रहें, और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय को प्राथमिकता दें। मिथुन राशि (21 मई – 20 जून) इस सप्ताह आप अलग-अलग दिशाओं में खींचा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। आपके स्वास्थ्य को कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखना सुनिश्चित करें। अपने करियर में, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुले रहें। अपने रिश्तों में, अपने प्रियजनों के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आएं, और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। Also Read 12 साल बाद बना दुर्लभ ‘विपरीत योग’, इन 4 राशियों की होगी चांदी ही चांदी, अचानक धन लाभ और तरक्की के योग कर्क राशि (21 जून – 22 जुलाई) इस सप्ताह, अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म-देखभाल पर ध्यान दें। खुद को रिचार्ज करने और प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालें। आपके करियर में, आपको अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हार न मानें। आगे बढ़ते रहें और भरोसा रखें कि आपके पास किसी भी चुनौती को दूर करने का कौशल है। अपने रिश्तों में, खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करें, और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण क्षणों के लिए समय निकालें। सिंह राशि (23 जुलाई – 22 अगस्त) इस सप्ताह आपके मन में रोमांच और उत्साह की प्रबल इच्छा हो सकती है। हालांकि, इसे जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। अपने करियर में, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और नए अवसरों की तलाश में सक्रिय रहें। अपने रिश्तों में, ईमानदारी और खुले संचार को प्राथमिकता दें, और अपने प्रियजनों को वह ध्यान देना सुनिश्चित करें जिसके वे हकदार हैं। कन्या राशि (23 अगस्त – 22 सितंबर) इस सप्ताह, स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दें। आपके स्वास्थ्य पर कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। अपने करियर में संगठित रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन जोखिम लेने और नई चीजों को आजमाने से न डरें। अपने रिश्तों में, खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करें, और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण क्षणों के लिए समय निकालें। तुला राशि (23 सितंबर – 22 अक्टूबर) इस सप्ताह, अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म-देखभाल पर ध्यान दें। खुद को रिचार्ज करने और प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालें। अपने करियर में, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और नए अवसरों की तलाश में सक्रिय रहें। अपने रिश्तों में, ईमानदारी और खुले संचार को प्राथमिकता दें, और अपने प्रियजनों को वह ध्यान देना सुनिश्चित करें जिसके वे हकदार हैं। वृश्चिक राशि (23 अक्टूबर – 21 नवंबर) इस सप्ताह, आपको नियंत्रण करने और अपनी शक्ति का दावा करने की तीव्र इच्छा महसूस हो सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने करियर में, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और नए अवसरों की तलाश में सक्रिय रहें। अपने रिश्तों में, खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करें, और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण क्षणों के लिए समय निकालें। धनु राशि (22 नवंबर – 21 दिसंबर) इस सप्ताह, अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म-देखभाल पर ध्यान दें। खुद को रिचार्ज करने और प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालें। अपने करियर में, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और नए अवसरों की तलाश में सक्रिय रहें। अपने रिश्तों में, ईमानदारी और खुले संचार को प्राथमिकता दें, और अपने प्रियजनों को वह ध्यान देना सुनिश्चित करें जिसके वे हकदार हैं। अपने मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने का यह एक अच्छा समय है। मकर राशि (22 दिसंबर – 19 जनवरी) इस सप्ताह, स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दें। आपके स्वास्थ्य पर कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। अपने करियर में संगठित रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन जोखिम लेने और नई चीजों को आजमाने से न डरें। अपने रिश्तों में, खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करें, और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण क्षणों के लिए समय निकालें। कुंभ राशि (20 जनवरी – 18 फरवरी) इस सप्ताह, आप दिनचर्या से मुक्त होने और नई चीजों को आजमाने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं। रोमांच की इस भावना को अपनाएं, लेकिन इसे जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करना सुनिश्चित करें। अपने करियर में, नए अवसरों के लिए खुले रहें और नई चुनौतियों का सामना करने से न डरें। अपने रिश्तों में, खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करें, और अपने प्रियजनों को वह ध्यान देना सुनिश्चित करें जिसके वे हकदार हैं। मीन राशि (19 फरवरी – 20 मार्च) इस सप्ताह, अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म-देखभाल पर ध्यान दें। खुद को रिचार्ज करने और प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालें। अपने करियर में, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और नए अवसरों की तलाश में सक्रिय रहें। अपने रिश्तों में, ईमानदारी और खुले संचार को प्राथमिकता दें, और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण क्षणों के लिए समय निकालें। अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ने और अपने आध्यात्मिक पक्ष का पता लगाने का यह एक अच्छा समय है।

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram