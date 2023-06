Weekly Horoscope 5 To 11 June 2023: बुध के गोचर से चमकेगी वृषभ सहित इन राशियों की किस्‍मत, बिजनेस में होगा धन लाभ, मिलेगा रुका हुआ पैसा

Weekly Horoscope 5 To 11 June 2023: जून माह का दूसरा सप्ताह कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकता है। वहीं, कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है।

Weekly Horoscope 5 To 11 June 2023: पंडित जगन्नाथ गुरु जी के अनुसार, ये सप्ताह कई राशियों के लिए चुनौतीभर हो सकता है। जानिए राशि के अनुसार कैसा बीतेगा ये सप्ताह।

Weekly Horoscope 5 To 11 June 2023: जून माह का दूसरा सप्ताह काफी खास होने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह ग्रहों के राजा बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही सूर्य भी इस सप्ताह वृषभ राशि में रहेंगे। ऐसे में बुध और सूर्य की युति कई राशियों के लिए अच्छी, तो कई राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। इसके साथ ही शनि कुंभ राशि में, मंगल और शुक्र कर्क राशि में विराजमान है। प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ गुरुजी से जानिए राशि के अनुसार कैसा बीतेगा ये सप्ताह। किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ और किन्हें रहना होगा थोड़ा संभलकर। मेष साप्ताहिक राशिफल (21 मार्च – 19 अप्रैल) इस सप्ताह मेष राशि वाले साहसिक कार्य की भावना को अपनाएं और सोच समझकर जोखिम उठाएं। अपनी सहजता पर भरोसा करें और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें। आत्म-चिंतन में व्यस्त रहें और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए स्पष्ट इरादे निर्धारित करें। अपने रिश्तों का पोषण करें और व्यक्तिगत विकास के अवसरों की तलाश करें। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने लक्ष्यों की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे। वृषभ साप्ताहिक राशिफल (20 अप्रैल – 20 मई) अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए समय निकालें। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन तक पहुँचने के लिए एक योजना विकसित करें। अपने रिश्तों में अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करें। संतुलन बहाल करने और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए स्व-देखभाल प्रथाओं को अपनाएं। जमीन से जुड़े रहें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। Also Read Weekly Love Horoscope 5 To 11 June 2023: किन राशियों को मिलेगा प्यार और कौन पाएंगे धोखा, जानिए साप्ताहिक लव राशिफल मिथुन साप्ताहिक राशिफल (21 मई – 20 जून) संचार कुंजी है। इस सप्ताह अपने आप को स्पष्ट और आत्मविश्वास से व्यक्त करें। बौद्धिक विकास के अवसरों को गले लगाओ और उत्तेजक बातचीत की तलाश करो। सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूति के माध्यम से अपने रिश्तों का पोषण करें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलग्न हों। अपने बहुमुखी स्वभाव को अपनाएं और अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ने दें। कर्क साप्ताहिक राशिफल (21 जून – 22 जुलाई) स्व-देखभाल कर्क के केंद्र में है। अपनी भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता दें और अपने लिए पोषण का माहौल बनाएं। एकांत और प्रतिबिंब के क्षणों की तलाश करें। अपने रिश्तों में सीमाएँ निर्धारित करें और आपसी सहयोग पर ध्यान दें। अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें क्योंकि यह आपको सही निर्णयों की ओर ले जाता है। प्रक्रिया पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाएं। Also Read Kendra Trikon Rajyog: शनि वक्री होकर बनाएंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग, इन 3 राशियों को नई नौकरी, धन लाभ, वेतन वृद्धि का योग सिंह साप्ताहिक राशिफल (23 जुलाई – 22 अगस्त) आत्मविश्वास आपकी महाशक्ति है, लियो। इस सप्ताह, अपनी प्रामाणिकता में कदम रखें और अपना प्रकाश चमकाएं। नेतृत्व के अवसरों को गले लगाओ और अपने जुनून से दूसरों को प्रेरित करो। अपने रिश्तों में खुलकर अपने प्यार और सराहना का इजहार करें। अपनी शारीरिक बनावट पर ध्यान दें और आत्म-देखभाल के अनुष्ठानों में संलग्न हों। अपने आप पर विश्वास करें और ब्रह्मांड आपके पक्ष में षड्यंत्र करेगा। कन्या साप्ताहिक राशिफल (23 अगस्त – 22 सितंबर) इस सप्ताह अपने शारीरिक और मानसिक स्थान को व्यवस्थित करें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक संरचित योजना विकसित करें। दूसरों की सेवा करने के अवसरों की तलाश करें और दयालुता के कार्यों में तृप्ति पाएं। खुले संचार और समर्थन के माध्यम से अपने संबंधों का पोषण करें। संतुलन को अपनाएं और अपनी दिनचर्या में सामंजस्य स्थापित करें। तुला साप्ताहिक राशिफल (23 सितंबर – 22 अक्टूबर) सद्भाव आपका लक्ष्य है, तुला। अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन की तलाश करें। शांतिपूर्ण माहौल बनाएं और छोटी-छोटी चीजों में खुशी पाएं। अपनी रचनात्मकता को गले लगाओ और कलात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाओ। अपने रिश्तों का पोषण करें और समझौता और समझ के माध्यम से सद्भाव को बढ़ावा दें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और ऐसे विकल्प चुनें जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (23 अक्टूबर – 21 नवंबर) परिवर्तन हवा में है, वृश्चिक। परिवर्तन को गले लगाओ और जो अब आपकी सेवा नहीं करता उसे जाने दो। अपनी भावनाओं में गहरे गोता लगाएँ और आत्म-खोज की तलाश करें। विश्वास और भेद्यता के माध्यम से अपने रिश्तों का पोषण करें। अपने जुनून को गले लगाओ और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के नए रास्ते तलाशो। लचीलेपन को मूर्त रूप दें और पुनर्खोज की शक्ति को अपनाएं। धनु साप्ताहिक राशिफल (22 नवंबर – 21 दिसंबर) धनु राशि के जातक आप अपनी सफ़र की लालसा को पोषित करें और नए क्षितिज तलाशें। सीखने और व्यक्तिगत विकास के अवसरों को गले लगाओ। साझा अनुभवों और खुले विचारों के माध्यम से अपने रिश्तों का पोषण करें। अपनी शारीरिक तंदुरूस्ती पर ध्यान दें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपकी आत्मा को मज़बूत करें। सहजता को अपनाएं और जीवन की यात्रा को प्रकट होने दें। मकर साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर – 19 जनवरी) महत्वाकांक्षा आपको प्रेरित करती है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें और सफलता के लिए एक स्पष्ट रोडमैप विकसित करें। अपने भीतर के नेता को गले लगाएं और अपने पेशेवर प्रयासों का प्रभार लें। विश्वसनीयता और वफादारी के माध्यम से अपने रिश्तों का पोषण करें। अपनी ऊर्जा को फिर से जीवंत करने के लिए विश्राम के क्षण खोजें। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और अपनी दृढ़ता को आपको महानता की ओर ले जाने दें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल (20 जनवरी – 18 फरवरी) इस सप्ताह अपने व्यक्तित्व का जश्न मनाएं और अपने अपरंपरागत विचारों को अपनाएं। स्वीकृति और खुले विचारों के माध्यम से अपने रिश्तों का पोषण करें। सामुदायिक कार्य में संलग्न हों और सकारात्मक प्रभाव डालें। अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दें और आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। नवाचार को अपनाएं और अपनी प्रतिभा को चमकने दें। मीन साप्ताहिक राशिफल (19 फरवरी – 20 मार्च) इस सप्ताह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें और उसके मार्गदर्शन का पालन करें। रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको आनंद और तृप्ति प्रदान करें। करुणा और समझ के माध्यम से अपने रिश्तों का पोषण करें। आत्म-देखभाल के लिए समय निकालें और अपनी भावनात्मक ऊर्जा को रिचार्ज करें। अपनी संवेदनशीलता को अपनाएं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में इसे अपनी महाशक्ति बनने दें।

