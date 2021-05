Weekly Horoscope In Hindi (31 May To 6 June 2021): मेष: आपके लिए ये सप्ताह खास रहेगा। करियर में अच्छी खासी तरक्की मिलेगी। प्रमोशन के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का उचित फल मिलेगा। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना होगा नहीं तो आपके करीबी रिश्ते खराब हो सकते हैं। यात्रा करने से बचें। माता-पिता की सेहत अच्छी रहेगी। घर में कोई धार्मिक कार्य संपन्न होगा।

वृष: आपके लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास रहेगा। आपकी आर्थिक लाइफ, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ में सुधार आयेगा। बिगड़े हुए संबंधों में फिर से मिठास आयेगी। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा कर सकते हैं।

मिथुन: आपके इस सप्ताह अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। आप क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। ऑफिस में आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ थोड़ी खराब रहेगी। खान-पान का विशेष ध्यान रखें।

कर्क: आपके अपने परिवार वालों से मनमुटाव हो सकते हैं। नौकरी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रतिद्वंदी काम में अड़ंगा लगा सकते हैं। माता-पिता से धन लाभ होने के आसार रहेंगे। धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है।

सिंह: इस सप्ताह नई योजनाओं पर कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। सही दिशा में सही तरीके से काम करने पर आपको सफलता हासिल होगी। व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। कोई पुराना रोग उभर सकता है।

कन्या: आपके आर्थिक मामलों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में सीनियर का सहयोग मिलेगा। अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

तुला: कार्यक्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सत्ता पक्ष से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। किसी काम में धन निवेश करने से पहले किसी की सलाह जरूर ले लें। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

वृश्चिक: इस सप्ताह आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कोई नई योजना पर काम कर सकते हैं। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें।

धनु: रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार रहेंगे। प्रेमी-प्रेमिका के लिए ये सप्ताह शानदार साबित होगा। विवाह के शुभ योग बनेंगे। वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।

मकर: आपके लिए ये सप्ताह काफी शुभ रहने वाला है। व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। किसी मित्र के कारण भी धन की प्राप्ति हो सकती है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

कुंभ: आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होगी। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे लेकिन किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने से पहले अपने बड़ों की सलाह जरूर लें। कोई पुराना रोग उभरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है।

मीन: सप्ताह के प्रारंभ में आपका किसी से वाद-विवाद होने के आसार रहेंगे। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। वाहन सावधानी से चलाएं। करिअर और कारोबार से जुड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। कठिन समय में लव पार्टनर और जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा।