Weekly Horosocpe (24 May To 30 May 2021): ज्योतिष दृष्टि से ये सप्ताह काफी अहम रहने वाला है। एक तो इस हफ्ते 23 मई को शनि वक्री होने जा रहे हैं। वहीं 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन भी इसी सप्ताह 28 मई की रात 12 बजे के करीब होगा। मई का ये आखिरी सप्ताह 6 राशियों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। इनकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा।

इन राशियों के लिए ये सप्ताह रहेगा शुभ (मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन):

मेष: आपके लिए ये सप्ताह शानदार साबित होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। घर-परिवार में पूजा-पाठ का माहौल रहेगा।

कर्क: मई का आखिरी सप्ताह आपके लिए भी काफी शुभ रहने वाला है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। नये काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। यात्रा में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है।

कन्या: आपका भाग्योदय होने वाला है। नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। माता-पिता की सेहत में सुधार आयेगा। निवेश में लाभ मिलने के आसार रहेंगे। धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी।

वृश्चिक: आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। कर्जों का निपटारा कर पायेंगे। बेरोजगार जातकों को नौकरी मिलने की उम्मीद रहेगी।

धनु: ये सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आयेगा। आपके खर्चों में कमी आयेगी। धन जमा कर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा।

मीन: बिजनेस वालों के लिए ये सप्ताह शानदार रहेगा। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नौकरी में भी आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सब तारीफ करेंगे।

ये राशियां रहें सतर्क (वृष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर, कुंभ):

वृषभ: इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का विशेष रूप ध्यान रखना होगा। किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी।

मिथुन: धन हानि के योग बन रहे हैं। लव पार्टनर से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी न किसी से वाद-विवाद होता रहेगा।

सिंह: ये सप्ताह आपके लिए चुनौतियों भरा रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम में कमी निकाली जा सकती है। इसलिए हर काम को सावधानी से पूरा करें।

तुला: आपके लिए भी ये सप्ताह परेशानी भरा रहेगा। धन हानि के योग बन रहे हैं। कोई करीबी धोखा दे सकता है।

मकर: आपको इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

कुंभ: इस सप्ताह मानसिक तनाव ज्यादा रहेंगे। मन उदास रहेगा। अपनों का साथ कम मिलेगा। सेहत कमजोर रहेगी।