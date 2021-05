Weekly Horoscope (10 To 16 May 2021) In Hindi: मेष: ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। आप खुद में ऊर्जा महसूस करेंगे। जिससे आप अपने सभी कार्यों को सही ढंग से पूरा कर पायेंगे। कार्यक्षेत्र में काम करने की आपकी गति बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश होंगे। आर्थिक जीवन के लिए भी ये सप्ताह शानदार साबित होगा। जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ हो सकता है।

वृषभ: आपको इस सप्ताह मिले-जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति सुधरेगी। धन से जुड़े मामलों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। सप्ताह के बीच में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

मिथुन: आपके लिए ये सप्ताह मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने हर कार्य में सतर्कता बरतनी होगी। किसी करीबी से संंबंध बिगड़ सकते हैं। आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के आप प्रयास करेंगे। खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। क्रोध पर आपको संयम रखना होगा।

कर्क: इस सप्ताह आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आप घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। नौकरी वाले जातकों को शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी। ज्योतिष सीखें: जानिए कब, कहां और किससे होगी आपकी शादी, कितने रहेंगे लव अफेयर

सिंह: कार्यक्षेत्र में बहुत सावधानीपूर्वक रहना होगा। जरा सी गलती से बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पारिवारिक लाइफ में मिलेजुले परिणाम मिलेंगे। प्रेम में पड़े इस राशि के लोगों को सतर्कता से चलने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी।

कन्या: करियर और कारोबार में आपको सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पारिवारिक जीवन में आपको निर्णय लेने होंगे। आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

तुला: करियर के क्षेत्र में आपको मेहनत के बाद सफलता हासिल होगी। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं जिसे आप अपनी समझदारी से निपटाने की कोशिश करेंगे। प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी।

वृश्चिक: करियर के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी छोटे रोग को नजरअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे। वहीं पारिवारिक जीवन में कलह का माहौल रहेगा।

धनु: ये महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको करियर क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी। आप अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कर्ज का निपटारा कर सकते हैं।

मकर: करियर क्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी परेशानी रहेगी। कुछ जातकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। लव लाइफ में कलह की स्थिति रहेगी।

कुंभ: पारिवारिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। नए दोस्त बनेंगे। माता-पिता की सेहत में सुधार आ सकता है। आय बढ़ने की उम्मीद है।

मीन: ये सप्ताह आपके लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है। इस राशि के जातकों को प्रेम और पारिवारिक जीवन में संभलकर रहना होगा। हालांकि आर्थिक लाइफ काफी अच्छी रहेगी।