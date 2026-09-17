Vastu Tips: मानव जीवन में वास्तु का विशेष महत्व है। क्योंकि अगर घर या कार्यस्थल का वास्तु खराब हो तो घर में दरिद्री छा जाती है। वहीं ऐसी जगह से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। वहीं यहां हम बात करने जा रहे हैं वाटर फांउटेन और एक्वेरियम के बारे में क्योंकि घर की सजावट के लिए वाटर फाउंटेन और एक्वेरियम का इस्तेमाल काफी लोग करते हैं। वास्तु शास्त्र में भी जल तत्व को विशेष महत्व दिया गया है।

मान्यता है कि घर में जल से जुड़ी चीजों को सही दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और सुख-समृद्धि का वातावरण बन सकता है। हालांकि, इन्हें रखने की दिशा और स्थान का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम रखने की सही दिशा कौन सी है…

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वाटर फाउंटेन के लिए कौन सी दिशा मानी जाती है शुभ?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा को जल तत्व से जोड़ा जाता है। इसलिए घर में वाटर फाउंटेन रखने के लिए उत्तर दिशा को अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण को भी जल तत्व के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां फाउंटेन रखने से पहले यह ध्यान रखें कि पानी साफ हो और लगातार बहता रहे।

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एक्वेरियम किस दिशा में रखें?

एक्वेरियम के लिए भी उत्तर दिशा को शुभ माना जाता है। कुछ वास्तु मान्यताओं में पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा को भी एक्वेरियम के लिए अच्छा बताया गया है। माना जाता है कि साफ पानी और सक्रिय मछलियों वाला एक्वेरियम घर के वातावरण में पॉजिटिविटी बनाए रखता है।

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इन जगहों पर एक्वेरियम रखने से बचें

वास्तु के अनुसार एक्वेरियम को घर के दक्षिण दिशा में रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इसे रसोई, पूजा स्थल के बिल्कुल पास या ऐसी जगह भी नहीं रखना चाहिए जहां तेज धूप सीधे पानी पर पड़े। एक्वेरियम का पानी गंदा या रुका हुआ होने पर इसे तुरंत साफ करना चाहिए। वरना वास्तु दोष लगता है।

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पानी का साफ रहना भी है जरूरी

वास्तु शास्त्र में केवल दिशा ही नहीं बल्कि पानी की स्वच्छता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। फाउंटेन या एक्वेरियम का पानी साफ रखें और खराब उपकरण या बंद पंप को लंबे समय तक न चलने दें। माना जाता है कि स्वच्छ और चलता हुआ जल पॉजिटिविटी का रूप होता है।

ध्यान दें: ये बातें वास्तु शास्त्र पर आधारित हैं। समृद्धि या आर्थिक लाभ की वैज्ञानिक गारंटी के रूप में इन्हें नहीं देखा जाना चाहिए।