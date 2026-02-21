Vivah Muhurat 2026: विवाह मुहूर्त को लेकर शादी की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए अच्छी खबर है। पंचांग के अनुसार फरवरी और मार्च 2026 के दौरान विवाह के लिए कई शुभ और मंगलकारी मुहूर्त बन रहे हैं। इन महीनों में ग्रहों की स्थिति वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए अनुकूल मानी जा रही है, जिससे दांपत्य जीवन में सुख, स्थिरता और समृद्धि का संयोग बनता है। यदि आप भी इस साल शादी की योजना बना रहे हैं, तो फरवरी से मार्च के बीच पड़ने वाले सभी शुभ विवाह मुहूर्तों की यह पूरी सूची आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। आइए जानते हैं किन तारीखों और नक्षत्रों में विवाह करना सबसे शुभ रहेगा।

विवाह मुहूर्त 2026

साल 2026 में विवाह के लिए कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। विवाह मुहूर्त कैलेंडर के अनुसार, इस वर्ष 12 में से केवल 8 महीनों में ही शादी के योग बन रहे हैं। ऐसे में जो लोग 2026 में शादी की योजना बना रहे हैं, उनके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर का समय शुभ माना जा रहा है। खास बात यह है कि एक महीने के अंदर ही कुल 14 विवाह मुहूर्त उपलब्ध हैं।

फरवरी-मार्च 2026 शुभ विवाह मुहूर्त

वर्ष 2026 के दूसरे महीने यानी फरवरी में विवाह के लिए सबसे अधिक शुभ मुहूर्त देखने को मिले। हालांकि अब फरवरी में शादी के लिए केवल 21, 24, 25 और 26 फरवरी की तिथियां ही शेष रह गई हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 फरवरी से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है, ऐसे में 24, 25 और 26 फरवरी को विवाह कार्य वर्जित माना जा सकता है। इसलिए इन तिथियों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं, अगर मार्च महीने की बात करें तो विवाह के लिए कुल 8 शुभ तिथियां उपलब्ध हैं। 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 और 12 मार्च को शादी-विवाह के लिए अनुकूल माना गया है। इसके बाद 15 मार्च से सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास की शुरुआत हो जाएगी। खरमास के दौरान विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। सूर्य के 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास समाप्त होगा और इसके बाद दोबारा विवाह के शुभ मुहूर्त उपलब्ध होंगे।

