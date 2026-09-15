Vishwakarma Puja 2026 Date Time, Puja Vidhi, Mantra, Puja Samagri List: सनातन धर्म में विश्वकर्मा पूजा का खास महत्व है। इस दिन को विश्वकर्मा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन विशेष रूप से कारखानों, कार्यस्थलों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में मशीनों, औजारों और उपकरणों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा करने से कार्यक्षेत्र में उन्नति, समृद्धि और सुख-शांति बनी रहती है।

यह पर्व बिहार, बंगाल और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल विश्वकर्मा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री…

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विश्वकर्मा पूजा 2026 तारीख और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के मुबाबिक विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। वहीं पूजा के लिए शुभ समय सुबह 7:58 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक रहेगा, जिसे पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है।

विश्वकर्मा पूजा सामग्री लिस्ट

भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, नवग्रह, मिट्टी का कलश, जनेऊ हल्दी, रोली, अक्षत, सुपारी, मौली, लौंग, कपूर, देसी घी, हवन कुंड, आम की लकड़ी, गंगाजल इलायची, सूखा गोला, जटा वाला नारियल, फल-मिठाई, इत्र, दही, खीरा, शहद, पंचमेवा आदि…

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विश्वकर्मा पूजा की पूजा-विधि

विश्वकर्मा पूजा के दिन सबसे पहले पूजा स्थल और कार्यस्थल की अच्छी तरह साफ-सफाई करें। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें और उनके सामने दीपक जलाएं। पूजा में रोली, अक्षत, फूल, माला, फल, मिठाई और प्रसाद अर्पित करें।

इसके बाद भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए गंगाजल से प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान को वस्त्र, पुष्प और चंदन अर्पित करें। इसके साथ ही कार्यस्थल पर मौजूद मशीनों, औजारों, वाहनों और अन्य उपकरणों को भी साफ करके उन पर रोली और अक्षत लगाएं, फूल चढ़ाएं।

पूजा के दौरान भगवान विश्वकर्मा के मंत्रों का जाप करें और श्रद्धापूर्वक आरती करें। अंत में भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों में प्रसाद बांटे।

विश्वकर्मा पूजा के दिन इन मंत्रों का करें जाप

ओम आधार शक्तपे नम:।

ओम् कूमयि नम:।

ओम अनन्तम नम:।

पृथिव्यै नम: मंत्र।

ॐ धराधराय नमः

ॐ स्थूतिस्माय नमः

ॐ विश्वरक्षकाय नमः

ॐ दुर्लभाय नमः

ॐ स्वर्गलोकाय नमः

ॐ पंचवकत्राय नमः

ॐ विश्वलल्लभाय नमः

ॐ धार्मिणे नमः

भगवान विश्वकर्मा की आरती

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक स्तुति धर्मा ।। 1 ।।

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

आदि सृष्टि में विधि को, श्रुति उपदेश दिया।

जीव मात्र का जग में, ज्ञान विकास किया।। 2।।

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

ऋषि अंगिरा ने तप से, शांति नहीं पाई।

ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्ध आई ।। 3 ।।

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

रोग ग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना ।

संकट मोचन बन कर दूर दुःख कीना ।। 4 ।।

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

जब रथकार दम्पति, तुम्हारी टेर करी ।

सुनकर दीन प्रार्थना, विपत्ति हरी सगरी ।। 5 ।।

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

एकानन चतुरानन, पंचानन राजे ।

द्विभुज, चतुर्भुज, दसभुज, सकल रूप साजे ।। 6 ।।

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

ध्यान धरे जब पद का, सकल सिद्धि आवे।

मन दुविधा मिट जाये, अटल शांति पावे ।। 7 ।।

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई जन गावे ।।

कहत गजानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावे ।। 8 ।।

ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।

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