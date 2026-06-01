दिव्य धाम की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं विंध्यवासिनी मंदिर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा तट पर स्थित है। मां विंध्यवासिनी धाम देश के प्रमुख शक्तिपीठों और सिद्धपीठों में गिना जाता है। देवी भक्तों के लिए यह स्थान अपार आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यहां मां सती का बांया हाथ गिरा था। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि, चैत्र और शारदीय पर्वों के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

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मां विंध्यवासिनी धाम का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महिषासुर का वध करने के बाद मां दुर्गा ने विंध्य पर्वत क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया, जिसके कारण उनका नाम “विंध्यवासिनी” पड़ा। देवी को महामाया, योगमाया और जगदंबा के रूप में भी पूजा जाता है। यह धाम शक्ति उपासना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है और इसे 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है।

क्या है मंदिर का इतिहास

पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, तब कंस ने जिस कन्या को मारने का प्रयास किया था, वह योगमाया थीं। कंस के हाथ से छूटकर उन्होंने दिव्य रूप धारण किया और विंध्याचल क्षेत्र में आकर निवास किया। तभी से मां विंध्यवासिनी की पूजा यहां की जाती है। मान्यता यह भी है कि वनवास काल में भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने भी इस क्षेत्र में आकर देवी की आराधना की थी।

त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व

वहीं आपको बता दें कि विंध्याचल धाम की यात्रा तब पूर्ण मानी जाती है जब श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा देवी मंदिर और कालीखोह मंदिर के दर्शन करते हैं। इसे त्रिकोण या त्रिभुजा यात्रा कहा जाता है। तीनों मंदिर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कैसे पहुंचें मां विंध्यवासिनी धाम

विंध्याचल रेलवे स्टेशन मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं मिर्जापुर रेलवे स्टेशन भी मंदिर से करीब 9 किलोमीटर दूर है। वहीं सबसे पास हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 70-72 किलोमीटर दूर हैं। यहां से टैक्सी और बस के द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मिर्जापुर और वाराणसी से विंध्याचल के लिए नियमित बस, टैक्सी और ऑटो सेवाएं मिलती हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। लेख में वर्णित इतिहास, मान्यताएं और धार्मिक महत्व श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े विषय हैं, जिनकी पुष्टि वैज्ञानिक या ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक रूप से नहीं की जा सकती। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, यात्रा या मान्यता का पालन अपनी श्रद्धा और विवेक के अनुसार करें। इस सामग्री का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है।