Vikat Sankashti Chaturthi 2026: वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन प्रथम पुज्य गणेश जी की पूजा करने से साधक को हर कष्ट से निजात मिल सकती है। जीवन में सुख-समृद्धि, धन-संपदा की बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दो दिन होने के कारण विकट संकष्टी चतुर्थी की तिथि को लेकर असमंसज की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, गणेश आरती…

विकट संकष्टी चतुर्थी तिथि 2026 (Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Date)

वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ: 5 अप्रैल 2026, रविवार को सुबह 11:59 बजे से
वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त: 6 अप्रैल 2026, सोमवार को दोपहर 02:10 बजे तक
विकट संकष्टी चतुर्थी 2026 तिथि- उदया तिथि और चंद्रोयग के हिसाब से विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल 2026, रविवार को रखा जाएगा।

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वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी 2026 शुभ मुहूर्त (Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:35 से 05:21 तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक
अमृत काल: सुबह 10:50 से दोपहर 12:24 तक
प्रातः सन्ध्या –04:58 ए एम से 06:07 ए एम
विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:20 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:40 पी एम से 07:03 पी एम
सायाह्न सन्ध्या- 06:41 पी एम से 07:50 पी एम
निशिता मुहूर्त- 12:01 ए एम, अप्रैल 06 से 12:46 ए एम, अप्रैल 06

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विकट संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय (Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Moon Rise Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, विकट संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय 5 अप्रैल को रात 9 बजकर 58 मिनट पर होगा।

विकट संकष्टी चतुर्थी पर करें इन गणेश मंत्रों का जाप (Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Mantra)

ऊँ गं गणपतेय नम:
ऊँ गणाधिपाय नमः
ऊँ उमापुत्राय नमः
ऊँ विघ्ननाशनाय नमः
ऊँ विनायकाय नमः
ऊँ ईशपुत्राय नमः
ऊँ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
ऊँ एकदन्ताय नमः
ऊँ इभवक्त्राय नमः
ऊँ मूषकवाहनाय नमः
ऊँ कुमारगुरवे नमः

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गणेश जी की आरती (Ganesh Ji Aarti)

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा ॥
एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी
माथे पे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी ॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा ॥
अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया
बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया ॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा ॥
हार चढ़ै, फूल चढ़ै और चढ़ै मेवा
लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा ॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा ॥
दीनन की लाज राखो, शंभु सुतवारी
कामना को पूर्ण करो, जग बलिहारी ॥
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा ॥

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व की जानकारी सामान्य मान्यताओं, पंचांग और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। संकष्टी चतुर्थी का समय और विधि अलग-अलग क्षेत्रों या परंपराओं में भिन्न हो सकती है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता या सटीक परिणामों का कोई दावा नहीं करता है। किसी भी त्योहार की तिथि या पूजा विधि के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने क्षेत्र के विद्वान ज्योतिषी या पुरोहित से परामर्श अवश्य लें।